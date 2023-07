Farkas zurück zu den Wurzeln, Admira-Talent wechselt nach Deutschland

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Angelo Gattermayer

RA, 21, AUT | Admira Wacker Mödling – > Waldhof Mannheim

Ganze sieben Jahre verbrachte der U21-Teamspieler Angelo Gattermayer bei der Admira. Ab der kommenden Saison wird der rechte Mittelfeldspieler in Deutschlands 3. Liga spielen. Der 21-Jährige wechselt zu Waldhof Mannheim und unterschreibt dort einen Vertrag mit unbekannter Laufzeit. In der vergangenen Zweitligasaison brachte es Gattermayer in 25 Spielen auf sechs Tore und drei Assists. Erst im vergangenen Juni debütierte der flexible Offensivspieler für Österreichs U21.

Patrick Farkas

RV, 30, AUT | TSV Hartberg – > SV Oberwart

Viermal konnte Patrick Farkas mit Red Bull Salzburg die Meisterschale stemmen – doch 2018 begannen die Schocknachrichten für den Rechtsverteidiger. Zuerst zog er sich einen Kreuzbandriss zu, im Herbst 2019 erlitt er einen Schlaganfall. Nach weniger erfolgreichen Gastspielen in Luzern und Hartberg zieht sich der 30-Jährige nun in seine Heimat zurück. Farkas unterschreibt einen Einjahresvertrag bei Regionalligisten Oberwart, den er einst im Alter von 13 Jahren verließ, um in die Akademie Burgenland zu wechseln. Die Oberwarter haben mit Michael Huber und Lukas Ried auch schon zwei andere Ex-Bundesliga-Kicker verpflichtet.

Yacouba Silue

ST, 21, CIV | SKN St. Pölten – > Mladost Lucani

Nachdem es im vergangenen Frühjahr mit dem Aufstieg in die Bundesliga nicht klappte, verlässt der ivorische Mittelstürmer Yacouba Silue den SKN St. Pölten nach etwa 1 ½ Jahren wieder. Der 185cm große Angreifer, der ablösefrei aus Armenien in die niederösterreichische Landeshauptstadt wechselte, heuert beim serbischen Erstligisten Mladost Lucani an. Für St. Pölten hatte der 21-Jährige in 37 Pflichtspielen zehn Tore und sechs Assists beigesteuert, allerdings litt er gerade im vergangenen Frühjahr unter Ladehemmung und war häufig nur von der Bank gekommen.

Nils Seufert

ZM, 26, GER | SpVgg Greuther Fürth – > SV Ried

Um die spielerische Qualität im Mittelfeld zu verbessern, verpflichtete die SV Ried den 26-jährigen Deutschen Nils Seufert, der sogar schon auf Erfahrung in der deutschen Bundesliga zurückblicken kann. Der 26-jährige Box-to-Box-Midfielder war zuletzt Reservist beim Zweitligisten Greuther Fürth, spielte für seinen Ex-Klub Arminia Bielefeld aber sogar erstklassig. In Ried soll Seufert zu einem Schlüsselspieler werden, nachdem er es für Fürth nur auf neun Einsätze brachte. Die Innviertler statten Seufert mit einem Zweijahresvertrag bis Sommer 2025 aus.