Max Johnston vor Wechsel zum SK Sturm

Wir berichteten bereits vor rund einem Monat, dass der SK Sturm ein Auge auf den schottischen Rechtsverteidiger Max Johnston geworfen haben soll. Nun sieht es tatsächlich so aus, dass Andi Schicker das junge Talent tatsächlich überzeugen konnte in die österreichische Bundesliga zu wechseln.

Laut internationalen Medienberichten setzte sich der SK Sturm im Rennen um den jungen Außenverteidiger gegen die Konkurrenz durch. Für Johnston, der seinen Vertrag bei Motherwell nicht mehr verlängerte, um ablösefrei wechseln zu können, wird nur eine Ausbildungsentschädigung fällig, die die Grazer an den schottischen Klub überweisen werden. Der 19-Jährige wollte ursprünglich in die Premier League wechseln, wobei ihn Sportchef Schicker allem Anschein nach überreden konnte einen Zwischenschritt einzulegen. Die Aussicht auf Champions-League- bzw. zumindest Europa-League-Einsätze wird auch ein Argument gewesen sein. Glaubt man dem Daily Record hat sich der SK Sturm beim Gehalt für das junge Talent durchaus ordentlich strecken müssen und der junge Außenverteidiger steigt zu einem Top-Verdiener in der Mannschaft auf.

Der Spieler zog in der Vergangenheit schon viel Interesse auf sich. Wir berichteten, dass Scouts von Brighton den U21-Nationalspieler genau verfolgten und auch der Hütter-Klub AS Monaco zeigte sich am Spieler interessiert. Wie für viele Schotten wäre auch für Johnston die Premier League die Traumdestination gewesen, sodass es umso erstaunlicher ist, dass Schicker den jungen Mann allem Anschein nach ans Land zog.

Dass es zum Bruch mit Motherwell kam, lag auch an der Unzufriedenheit des jungen Schotten mit seiner Einsatzzeit. Dem Außenverteidiger wurde seiner Ansicht nach zu spät vom Klub das Vertrauen geschenkt, sodass die Zeichen schon länger auf Abschied standen. Motherwell verlieh das Eigengewächs nämlich noch im Herbst 2022 an die Cove Rangers und traute dem jungen Spieler noch nicht Erstliga-Fußball zu. Im Frühjahr kam er zurück und zeigte in den letzten Monaten bärenstarke Leistungen. In 14 Partien steuerte er zwei Tore und drei Assists bei und zeichnete sich durch einen immensen Offensivdrang auf. Johnston, der auch im rechten Mittelfeld zum Zug kommen kann, wurde von Journalisten zum zum SFWA Young Player of the Year gewählt, eine Auszeichnung die der beste U23-Spieler der Liga erhält.

Es stellt sich nun eine interessante Frage. Johnston wird den Wechsel zum SK Sturm auch präferiert haben, da er hier im Gegensatz zu vielen Premier-League-Vereinen mit Spielpraxis rechnen wird. Die Grazer haben nach dem Abgang von Sandro Ingolitsch auch Bedarf, da es nur einen echten rechten Außenverteidiger im Kader gibt. Jusuf Gazibegović zeigt aber konstant starke Leistungen und wird sich mit einem Platz auf der Bank wohl auch nicht zufriedengeben. Rechnet der SK Sturm mit einem Abgang des Leistungsträgers und wurde Johnston bereits als neuer Stammspieler geholt, oder will man den Konkurrenzkampf angesichts der bevorstehenden internationalen Aufgaben erhöhen und gleichzeitig eine Kampfansage an RB Salzburg senden? Mit den beiden Rechtsverteidigern wäre der SK Sturm auf dieser Position jedenfalls extrem gut aufgestellt.