Red Bull Salzburg vor der Verpflichtung von Italiens Stürmertalent Nicolò Turco?

Red Bull Salzburg steht vor der Verpflichtung des italienischen Stürmertalents Nicolò Turco, wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet. Die Bullen sollen bereit sein, vier Millionen Euro Ablöse für das Juventus-Talent zu bezahlen.

Turco spielt seit fünf Jahren im Nachwuchs von Juventus und ist mittlerweile 19 Jahre alt. In den schweren Zeiten, in denen sich die „Alte Dame“ derzeit befindet, ist ein Sprung in die Kampfmannschaft aber sehr schwierig und so kam der Stürmer bis dato nur zu Einsätzen im Nachwuchs bzw. in der UEFA Youth League. In 67 Spielen für die „Primavera“, also die U19 von Juventus Turin, brachte es Turco auf 21 Tore und 13 Assists.

Für die U23 der Turiner, die in der dritten italienischen Liga spielt, bestritt er noch keine Partien. Dennoch soll der 193cm große Angreifer vier Millionen Euro kosten. Der österreichische Meister soll bereit sein diese Summe zu bezahlen – der Vertrag Turcos bei „Juve“ läuft noch bis 2025.

Turco war Mitglied der italienischen U19-Nationalmannschaft, die erst am vergangenen Wochenende den Europameistertitel holte. Beim Turnier kam der Stürmer auf drei Kurzeinsätze, sowie einen Startelfeinsatz beim 1:5 in der Vorrunde gegen den späteren Finalgegner Portugal. Im Finale, das gegen die Portugiesen schließlich mit 1:0 gewonnen wurde, saß Turco auf der Bank der jungen Italiener.

Mit dem Serben Petar Ratkov verpflichteten die Salzburger bereits einen kraftvollen Mittelstürmer. Roko Simic und Nene Dorgeles würden von Leihen zurückkehren. Demgegenüber stehen aber auch drei Stürmerabgänge: Benjamin Sesko wechselte nach Leipzig, Junior Adamu nach Freiburg und Liefering-Stürmer Oumar Diakité zum Ligue-1-Klub Stade Reims.