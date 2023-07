Finanzspritze für Rapid: Milos Kerkez wechselt von Alkmaar zu Bournemouth

Der ungarische Nationalspieler Milos Kerkez wechselt zum Premier-League-Klub Bournemouth. Der Transfer ermöglicht Rapid den Anspruch auf etwa 179.000€ durch den Solidaritätsbeitrag der FIFA. Der...

Der ungarische Nationalspieler Milos Kerkez wechselt zum Premier-League-Klub Bournemouth. Der Transfer ermöglicht Rapid den Anspruch auf etwa 179.000€ durch den Solidaritätsbeitrag der FIFA.

Der in Serbien geborene Linksverteidiger kam im Herbst 2014, damals 11 Jahre alt, nach Wien und kickte 4 ½ Jahre lang, bis zur U15 im Rapid-Nachwuchs. Schon damals galt Kerkez als großes Talent, aber auch als schwieriger Charakter, weshalb er bei Rapid keine Zukunft hatte und nach Ungarn wechselte, wo er zuerst im Nachwuchs von Hódmezovasarhely und dann in Györ spielte.

Im Alter von 17 Jahren dockte Kerkez im Nachwuchs des AC Milan an, nachdem er bereits 18 Pflichtspieleinsätze für ETO Györ bestritt. Milan bezahlte 200.000 Euro Ablöse und plante den Youngster vorerst für die U19-Mannschaft ein. Schon ein Jahr später, im Jänner 2022, trat AZ Alkmaar auf den Plan und bezahlte 1,2 Millionen Euro für Kerkez.

Im ersten halben Jahr spielte Kerkez noch in der zweiten Mannschaft, aber in der durchaus erfolgreichen Saison 2022/23 erspielte er sich einen Stammplatz in der „Ersten“ und kam auch dank seiner unbekümmerten Spielweise auf fünf Tore und acht Assists in 57 Pflichtspielen. Alkmaar stieß bis ins Halbfinale der UEFA Europa Conference League vor.

Nun unterschrieb der Ungar beim AFC Bournemouth, der 17,9 Millionen Euro Ablöse für den einstigen Rapid-Nachwuchskicker bezahlt. Der erst 19-Jährige ist nach Romain Faivre und Justin Kluivert der dritte Neue bei den „Cherries“. Rapid darf sich aufgrund der Ausbildung Kerkez’ in den Jahren 2014 bis 2019 über 1% der Ablösesumme freuen.