Reiner heuert in Polen an, Wolf versucht sich auf der Insel

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!

Constantin Reiner

IV, 24, AUT | SV Ried – > Piast Gliwice

Der 197cm große Innenverteidiger Constantin Reiner wechselt zum polnischen Meister von 2019. Piast Gliwice stattet den 24-Jährigen mit einem langfristigen Vertrag bis 2025 aus. Reiner stammt aus der Akademie von Red Bull Salzburg, verdingte sich in seinen ersten (Halb-)Profijahren bei Anif und stand zuletzt vier Jahre bei der SV Ried unter Vertrag, wo er sich nach und nach einen Stammplatz erarbeitete und vor allem mit seiner Torgefährlichkeit auffiel. In 88 Spielen für die Innviertler erzielte der gebürtige Oberndorfer sechs Tore und sieben Assists.

Hannes Wolf

OM, 22, AUT | Borussia Mönchengladbach – > Swansea City

Nachdem er in der laufenden Saison nur auf 300 Einsatzminuten in der deutschen Bundesliga kam, wurde der Ex-Salzburger Hannes Wolf nun an Swansea City verliehen, wo er den Rest der Saison verbringen wird. In der Championship, Englands zweithöchster Spielklasse gab Wolf bereits sein Debüt über eine Halbzeit. Der gebürtige Grazer und ehemalige U21-Teamspieler war im Sommer 2019 von Salzburg nach Leipzig übersiedelt, konnte sich aber in Deutschland auch aufgrund einer schweren Verletzung nie durchsetzen. Für Gladbach erzielte er zuletzt in 51 Spielen vier Tore und zwei Assists, kam aber zumeist von der Bank.

Stephan Auer

RV, 31, AUT | Admira Wacker Mödling – > First Vienna FC

Im Sommer 2020 verließ Stephan Auer den SK Rapid nach fünf Jahren und wechselte zurück in die Südstadt, wo er sich aber nie einen Stammplatz erarbeiten konnte. Der Routinier kehrt nun nach 1 ½ Jahren nach Wien zurück und schließt sich der ambitionierten Vienna an. Auer, der insgesamt 227 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, ist nach Tomás Simkovic und Nils Zatl der dritte Winterneuzugang bei den Döblingern. Die Vienna steht nach 13 Spielen auf dem zweiten Platz der Regionalliga Ost hinter dem SV Stripfing und will heuer den Aufstieg in die 2. Liga schaffen. Auer ist der neunte ehemalige Bundesligaspieler in den Reihen der Vienna.

Mickael Nanizayamo

IV, 23, FRA/DRC | Lausanne-Sport – > SC Rheindorf Altach

Nachdem man in Altach speziell mit den Leistungen des 201cm-Mannes Pape Alioune Ndiaye nicht zufrieden sein konnte, rüsten die Vorarlberger mit dem 23-jährigen Mickael Nanizayamo nach. Der Franzose mit kongolesischen Wurzeln kommt vorerst leihweise vom Schweizer Erstligisten Lausanne-Sport, wo er in der laufenden Saison nur auf vier Ligaeinsätze kam. In jüngeren Jahren galt Nanizayamo als großes Abwehrtalent, lief einmal in der französischen U20-Nationalelf auf und war als Neuzugang beim Hamburger SV, Eintracht Frankfurt und Crystal Palace im Gespräch. Mehrere kleinere Verletzungen verhinderten aber eine größere Karriere.

