Rapid-Fans: „Auf weniger Nasenbeinbrüche und mehr Titel, Maxi“

Der SK Rapid verlängerte am Wochenende ein echtes Urgestein. Maxi Hofmann unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 und könnte damit bei den Grün-Weißen seine Karriere beenden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Verlängerung des Innenverteidigers sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Glaukom2: „Hofmann hat sich still und heimlich in den letzten Jahren zu einem sehr wichtigen Bestandteil in der Mannschaft gemausert.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Normal jammern wir immer, wenn uns ein Spieler nach zwei Jahren irgendwo hin verlässt und kritisieren, dass man gar keine emotionale Bindung mehr aufbauen kann. Daher freue ich mich einen Jugendspieler von Rapid über so eine lange Zeit in unserem Dress sehen zu können. Wünsche ihm die nächsten drei Jahre weniger „sinnlose“ Fouls, weniger Nasenbeinbrüche und dafür mehr Titel.“

Dansch10: „Im Endeffekt eine logische Verlängerung. Solider Verteidiger, der dem Kader zumindest mehr Breite auf dieser Position gibt und wie man sieht, fallen ohnehin ständig Innenverteidiger aus und Maxl kommt zu seinen Einsätzen.“

Drifter: „Diese Entscheidung ist für mich sehr richtig. Einerseits halte ich von Maxi unheimlich viel, außerdem ist es ein Zeichen, dass man mit Einzelnen durchaus bereit ist, zu verlängern, wenn es für beide Seiten passt. Oder, wie im Falle Ullmann bzw. vielleicht auch Kara, sie bei entsprechenden Angeboten gehen können. Maxi, pass ein bisserl aufs Naserl auf, lass di ned vom Schobi ärgern, und sche, dass’d bleibst!“

dingo: „Verlängerung war erwartbar und ist ok, bringt die notwendige Routine in die Abwehr und ist auch fürs Mannschaftsgefüge wichtig. Von den nicht komplett unrealistischen Verlängerungen würden jedoch jene von Greiml und Stojko bei mir größere Begeisterung hervorrufen. Außerdem wäre es schön, könnten wir auch einmal Spieler mit höherem Entwicklungspotenzial länger als maximal drei Jahre binden.“

Canadien1978: „Mich freut es, dass sich ein echter Rapidler, der bei vielen nicht das Image hat, das ihm zusteht, langfristig zu Rapid bekennt.“

Oachkatzlschwoaf: „Keine Ahnung was das ganze Gesudere hier soll, aber ich finde Maxl ist durchaus ein solider Verteidiger, der eigentlich immer alles reinhaut. Dürfte auch für den Teamgeist nicht unwichtig sein, von daher natürlich eine logische und wichtige und richtige Verlängerung!“

buffalo66: „Was Maxl besonders gut macht, ist das Herausrücken aus der Abwehr. Da geht er bereits im Mittelfeld dem Ball entgegen und ist extrem eng am Mann oder sogar vor ihm. Moormann kann das teilweise auch schon sehr gut.“

Rapid_Wien: „Einer der letzten richtigen Rapidler! Warum er bei den eigenen Fans oft so schlecht angesehen ist, kann ich nicht verstehen! Auch außerhalb des Platzes eine wichtige Verlängerung, wenn man bedenkt, dass Dibon eher nicht mehr der Alte werden wird.“

Hanza72: „Freut mich! War immer verlässlich und gibt alles für Rapid! Auch solche Spieler brauchen wir, bessere sind spätestens nach zwei Jahren weg. Ein Eigenbauspieler, der sich mit dem Verein identifiziert und den nachrückenden Jungen sehr viel helfen kann.“

Sbg_joker: „Finde ich wichtig und richtig bis 2025! Er ist ein guter Innenverteidiger für die österreichische Bundesliga. Topspieler fürs Ausland und Nationalspieler wird er keiner mehr. Aber für die Mannschaft aus mehreren Punkten enorm wichtig:

– Er ist einer unserer Kapitäne und das nicht unverdient. Er ist für die Mannschaft aufgrund seiner Erfahrung enorm wichtig und bringt auch seine Leistung.

– Wir machen einen Umbruch durch – welche gestandenen Spieler mit jahrelanger Europacup-Erfahrung bleiben uns Stand jetzt fix kommendes Jahr? Da zähle ich gerade nicht viele.“

Gascoigne: „Eine logische und richtige Verlängerung, für beide Seiten. Maxi ist ein solider Innenverteidiger, kein Überflieger aber auch keine Schwachstelle. Und er ist einer der wenigen, der sich wirklich zu 100% mit Rapid identifiziert und seit der Jugend dabei ist. Insofern passt die Verlängerung. auch wenn er nicht immer erste Wahl sein wird.“

