Sageder: Blau-Weiß Linz wird uns alles abverlangen“

Nach der Europa League ist vor dem Derby: Mit dem 3:0-Triumph über Royale Union Saint-Gilloise im Gepäck nimmt der LASK das zweite Saisonduell mit dem Stadtrivalen in Angriff. Die Athletiker gastieren in der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag (14.30 Uhr, live Sky Sport Austria) beim FC Blau-Weiß Linz.

Mit dem ersten Sieg in der Gruppenphase der Europa League bestätigten die Schwarz-Weißen die starke Form der vergangenen Wochen. Gegen den belgischen Tabellenführer überzeugten die Linzer mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, einer starken Defensive, guten Lösungen im eigenen Ballbesitz und untermauerten ihre Gefährlichkeit bei Standardsituationen.

Daran gilt es nun, auch in der Liga wieder anzuknüpfen, um den zweiten Derbysieg im zweiten Saisonduell mit Blau-Weiß einzufahren. Zuletzt blieb der LASK in der Meisterschaft viermal in Folge ungeschlagen und heimste in diesem Zeitraum zehn Punkte ein. Dabei konnten unter anderem Sturm Graz und Salzburg bezwungen werden.

Blau-Weiß Linz musste sich vergangene Woche dem TSV Hartberg nach 2:0-Führung mit 2:3 geschlagen geben. In den vergangenen acht Partien sammelte der Aufsteiger zwölf der bisher geholten 13 Punkte. Im letzten Heimspiel gegen den WAC konnte man mit dem 2:0-Erfolg den ersten Sieg im neuen Stadion einfahren.

Positive Derbybilanz

Das erste Linzer Derby in der Bundesliga seit 1997 entschied der LASK am 12. August in der ausverkauften Raiffeisen Arena durch Treffer von Philipp Ziereis und Robert Zulj mit 2:0 für sich. Von den vergangenen sieben Aufeinandertreffen mit dem Stadtrivalen konnten die Schwarz-Weißen fünf für sich entscheiden und mussten nur eine Niederlage hinnehmen. Die Gesamtbilanz seit der Neugründung des FC Blau-Weiß Linz spricht mit fünf LASK-Siegen, vier Remis und drei Niederlagen ebenfalls für den aktuellen Tabellendritten.

Weiters haben die Athletiker eine eindrucksvolle Serie gegen Aufsteiger zu verteidigen: Seit elf Spielen sind die Linzer gegen einen Liga-Neuling ungeschlagen.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Blau-Weiß Linz wird uns in diesem Derby alles abverlangen, darauf müssen wir uns einstellen. Wir dürfen mit einer breiten Brust ins Spiel gehen, müssen aber von der ersten Minute an bereit sein und unsere Qualitäten und Tugenden auf den Platz bringen.“

Team-News:

Es fehlen: Wiesinger, Taoui

Pressemeldung LASK