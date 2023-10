Sageder: „Werden es Salzburg so schwer wie möglich machen“

Nach der Länderspielpause geht es für den LASK in der 11. Runde der Admiral Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) mit...

Nach der Länderspielpause geht es für den LASK in der 11. Runde der Admiral Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) mit dem Gastspiel bei Meister RB Salzburg weiter. Zugleich wird damit die Hinrunde des Grunddurchganges abgeschlossen.

Für die Athletiker ist das Match in Wals-Siezenheim der Startschuss für die bevorstehenden Auswärtswochen. Viermal in Folge muss der LASK nun in der Fremde antreten: Zweimal in der Bundesliga gegen Salzburg und Rapid, dazu in der Europa League bei Saint-Gilloise sowie im ÖFB-Cup in Kapfenberg. Außerdem warten bis zur nächsten Länderspielpause Mitte November ausschließlich englische Wochen auf die Schwarz-Weißen mit sieben Pflichtspielen binnen 23 Tagen. In diesen werden die Linzer alles daransetzen, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen.

Duell der Verfolger

In der RB-Arena steht mit dem Duell Zweiter gegen Dritten ein echtes Schlagerspiel vor der Tür. Die Bullen mussten vor der Länderspielpause die Tabellenführung an Sturm Graz abgeben und liegen nun einen Zähler hinter den Steirern sowie fünf Punkte vor dem LASK. Die Athletiker konnten zuletzt am 14. Februar 2020, als man mit einem 3:2-Auswärtserfolg Platz eins eroberte, drei Punkte aus Salzburg entführen. In der Liga trotzten die Schwarz-Weißen dem Serienmeister in den vergangenen fünf Duellen drei Unentschieden ab.

Beim LASK könnte Philipp Ziereis sein 50. Pflichtspiel im Trikot der Athletiker absolvieren. Bei Salzburg fehlt Verteidiger Strahinja Pavlovic nach seiner Roten Karte zuletzt beim 2:2 gegen Austria Klagenfurt wegen einer Sperre.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Mit der Aufgabe in Salzburg wartet eine große Herausforderung auf uns, für die wir aber bereit sind. Wir wollen in allen Spielphasen mutig auftreten und unsere Stärken auf den Platz bringen, um es Salzburg so schwer wie möglich zu machen. Unser Ziel ist, dort etwas mitzunehmen.“

Team-News:

Es fehlen: Taoui, Wiesinger, Pintor, Jovicic, Renner

LASK Pressemeldung