Salzburger Bernardo vor Wechsel in die deutsche Bundesliga

Bei Red Bull Salzburg ging es rund um den Liga-Auftakt enorm turbulent zu, denn der Abgang von Matthias Jaissle war so nicht vorauszusehen. Auch auf dem personellen Sektor tut sich, wie man es bei den Salzburgern gewohnt ist, einiges. Nun berichtete der über den VfL Bochum hervorragend informierte Journalist Philipp Rentsch von einem bevorstehenden Wechsel.

Bernardo soll RB Salzburg den Rücken zukehren und sich dem deutschen Bundesligisten VfL Bochum anschließen. Bochum schloss die vergangene Saison auf Platz 14 ab und sucht aktuell nach Verstärkungen für die Abwehrreihe.

Na gut, ich lass‘ die Katze aus dem Sack 😉 Der VfL Bochum hat einen neuen Abwehrspieler gefunden. In den nächsten Tagen soll der Brasilianer Bernardo von RB Salzburg vorgestellt werden. Nur noch letzte Details sind zu klären. https://t.co/ypLfUe4q7k — P. Rentsch ✏ (@p_rentsch) August 1, 2023

Bernardo, der sowohl in der Innenverteidigung als auch als linker Abwehrspieler eingesetzt werden kann, absolvierte für den österreichischen Serienmeister insgesamt 93 Pflichtspiele und steuerte dabei fünf Tore und vier Assists bei.

In der vergangenen Saison kam er auf insgesamt 27 Pflichtspiele, darunter auch vier Einsätze in der Champions League. Zu Beginn der Saison kam er meist in der Innenverteidigung zum Einsatz, in den letzten Monaten wurde er vermehrt links hinten eingesetzt. Für den VfL Bochum wäre der Brasilianer eine klare Verstärkung und angesichts seines im Juni 2024 auslaufenden Vertrags wird vermutlich auch die Ablösesumme zu stemmen sein, zumal er bei den Salzburgern nicht zu den Spielern gehörte, die nur mit einem Kraftakt zu ersetzen sind.

Laut Rentsch befindet sich Bernardo schon in Deutschland, um den Medizincheck zu absolvieren. Der Wechsel könnte schon heute oder morgen über die Bühne gehen.