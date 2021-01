Statistiken zur Winterpause: Ercan Kara am häufigsten gefoult

Wir wollen die Winterpause nutzen um einige Statistiken der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Heute wollen wir uns ansehen welche Spieler besonders oft gefoult wurden...

Heute wollen wir uns ansehen welche Spieler der österreichischen Bundesliga am häufigsten gefoult worden sind und welche Kicker für die meisten Vergehen verantwortlich waren. Vergangene Saison staunten wir nicht schlecht als wir feststellten, dass kein einziger Spieler von RB Salzburg in den Top 30 der meistgefoulten Spieler aufscheint. Dass sich dies in dieser Spielzeit nicht wiederholen würde zeigte schon unsere Analyse zur Länderspielpause, da ein Salzburger weit vorne im Ranking der gefoulten Spieler zu finden war. Daran hat sich seitdem nichts geändert wie wir gleich sehen werden.

Die meistgefoulten Spieler der österreichischen Bundesliga

Rapid-Stürmer Ercan Kara wurde bis zur Winterpause 39 Mal von seinen Gegenspielern gefoult und führt damit die Wertung an. Der Angreifer, der unter anderem von seiner körperlichen Robustheit lebt, schont weder sich noch seine Gegenspieler und geht stets dorthin wo es wehtut. Symptomatisch dafür die Szene als er nach einem Foul im Spiel gegen Hartberg eineinhalb Zähne verlor und dennoch ein wenig später einen Treffer erzielte. Auf Platz 2 liegt der Salzburger Mittelfeldspieler Mohamed Camara, der 33 Mal gefoult wurde. Er musste mit Abstand die meisten Fouls aller Salzburger einstecken, denn in den Top 30 befindet sich kein weiterer Akteur des Serienmeisters. In der vergangenen Saison wurde übrigens Sturm-Mittelfeldspieler Kiteishvili am häufigsten gefoult. Der Georgier wurde 104 Mal gefoult und lag damit in der Wertung deutlich vor Andi Kuen (89) und Rajko Rep (68).

Die meistgefoulten Spieler pro 90 Minuten

Hier liegt Salzburg-Mittelfeldspieler Camara sogar deutlich vor Ercan Kara. Der Malier wird im Schnitt 4.85 Mal pro 90 Minuten mit unfairen Mitteln gestoppt, eine Quote die in den letzten fünf Jahren nicht einmal annähernd ein anderer Bundesliga-Spieler erreichte. Auch in den Top-5-Ligen Europas gibt es keinen Spieler der im Schnitt pro 90 Minuten öfters gefoult wurde. Aston-Villa-Kreativspieler Jack Grealish führt die Liste mit 4.49 erlittenen Fouls vor PSG-Star Neymar an, der im Schnitt 4.42 Mal mit unfairen Mitteln gestoppt wurde. Auch in den vergangenen drei Jahren (weiter reichen unsere Statistiken nicht) kam in den Top-5-Ligen kein Spieler auf den Camaras Schnitt. In der österreichischen Bundesliga wurde vergangene Saison übrigens Dominik Prokop am öftesten pro 90 Minuten gefoult (3.96).

Die meisten begangenen Fouls in der österreichischen Bundesliga

Ercan Kara muss nicht nur viel einstecken, er teilt auch viel aus. Der 25-Jährige liegt gemeinsam mit Sturm-Innenverteidiger Jon Gorenc -Stankovic auf Platz 1 mit 27 Fouls. Dahinter folgen mit Tomic und Kerschbaum zwei Admira-Spieler, die so wie der St. Pöltner Schmidt jeweils 25 Fouls begingen. Außer Gorenc-Stankovic scheint kein weiterer Spieler des SK Sturm in den Top 20 auf, ebenso wenig wie ein Akteur von RB Salzburg und der Wiener Austria. Austria-Offensivspieler Pichler liegt mit 18 Fouls auf Platz 25, der Salzburger Vallci mit 17 auf Platz 27. Der „bad boy“ der Top-5-Ligen ist übrigens Real-Sociedad-Mittelfeldspieler Mikel Merino. Der sechsfache spanische Nationalspieler beging in dieser Saison bereits 56 Fouls womit er deutlich vor Nabil Fekir (Real Betis, 40 Fouls) und Yangel Herrera (Granada, ebenfalls 40 Fouls) an der Spitze liegt.

Die meisten begangenen Fouls pro 90 Minuten in der österreichischen Bundesliga

In dieser Wertung liegt Jon Gorenc -Stankovic nur noch auf Platz 14 und auch Ercan Kara wird auf Platz 5 verdrängt, da einige Fußballer mit weniger Spielminuten für zahlreiche Fouls verantwortlich waren. Altach-Stürmer Maderner liegt mit 3.82 Fouls pro 90 Minuten deutlich an der Spitze und verdrängt die WAC-Legionäre Peretz und Lochoshvili auf die weiteren Plätze. Zwischen den beiden WAC-Neuzugängen „schummelte“ sich der junge Rapid-Innenverteidiger Leo Greiml.

