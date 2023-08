Strafsenat spricht Sperren gegen Martins und Sangaré aus

Der Strafsenat der österreichischen Bundesliga vergab die Strafen für die beiden Ausschlüsse in der ersten Bundesligarunde der neuen Saison. Hartbergs Mamadou Sangaré muss zwei...

Der Strafsenat der österreichischen Bundesliga vergab die Strafen für die beiden Ausschlüsse in der ersten Bundesligarunde der neuen Saison. Hartbergs Mamadou Sangaré muss zwei Spiele zuschauen, Austria-Verteidiger Marvin Martins drei.

Sangaré ging beim 2:2 der Hartberger gegen Austria Lustenau mit gestrecktem Bein gegen das Knie von Darijo Grujcic und muss dafür zwei Spiele pausieren. Der offensive Mittelfeldspieler der Hartberger fehlt damit in den beiden Auswärtsspielen gegen Blau-Weiß Linz und Rapid.

Marvin Martins von Austria Wien wurde nach seinem Kung-Fu-Foul gegen Alexander Prass für drei Spiele gesperrt. Martins trat Prass zwar unabsichtlich ins Gesicht, nahm aber eindeutig eine schwere Verletzung seines Gegenspielers in Kauf. Der Sturm-Spieler kam mit einem Cut unter dem Auge davon, hatte aber in der Szene großes Glück, nicht schwerer verletzt zu werden. Martins muss somit in den Auswärtsspielen gegen Austria Lustenau und Red Bull Salzburg, sowie im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC zuschauen.

Das Kuriosum an den beiden roten Karten ist allerdings, dass sie erst der VAR von Gelb in Rot „verwandelte“, obwohl die beiden Fouls eindeutige rote Karten waren. Schon in der 1. Runde der neuen Saison müssen also die Schiedsrichter ihre Entscheidungsfreudigkeit in Frage stellen. Beide Aktionen wirkten ein wenig nach „wenn’s falsch ist, wird’s der VAR schon richten“ – was natürlich in die völlig falsche Richtung ginge…

( Presseinfo des Strafsenats )

Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung folgende Beschlüsse:

Mamadou Sangare (HTB): 2 Spiele Sperre – Rohes Spiel

Marvin Martins (FAK): 3 Spiele Sperre – Rohes Spiel