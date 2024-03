Sturm-Fans: „Beide Mannschaften werden auf Sieg spielen“

Der SK Sturm trifft heute auf den Wolfsberger AC, ehe kommende Woche das Achtelfinalspiel in der Europa Conference League gegen den OSC Lille wartet....

Der SK Sturm trifft heute auf den Wolfsberger AC, ehe kommende Woche das Achtelfinalspiel in der Europa Conference League gegen den OSC Lille wartet. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vor dem Spiel gegen die Kärntner erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

stormzy: „Wird sicher keine leichte Aufgabe. Der WAC ist gerade gut drauf – vor allem Boakye und Ballo – und muss gegen uns eigentlich gewinnen um die letzte Chance auf das obere Playoff zu wahren. Gut für uns, dass es wieder eine volle Woche Vorbereitung gab.“

Sohnemann: „Eine volle Woche Zeit zum Vorbereiten und zum Regenerieren. Das muss genutzt werden. Camara bringt schon viel mit, ihn würde ich aber trotzdem erst in der zweiten Halbzeit bringen. Mit dem Personal in der Abwehr kann man, je nach Spielverlauf, auch auf Dreierkette umstellen. Wolfsberg erwarte ich stark, also bitte mit voller Konzentration rangehen.“

Jaisinho: „Also ich sehe dem entspannt entgegen. Ein WAC, der voll auf Sieg spielen muss sollte uns dieses Mal weit mehr in die Karten spielen als sonst. Noch dazu eine Woche ohne Doppelbelastung.“

Vuibrett: „Als Wahl-Wolfsberger und Rapid-Hasser könnte ich durchaus mit jedem möglichen Ergebnis leben. Klar, die Zeiten, in denen man sich eine Niederlage wünscht sind Gott sei Dank vorbei und das wird mich auch immer ärgern. Dem guten Zweck geschuldet, könnt ich persönlich aber damit leben, zumal eine Niederlage im Grunddurchgang eh nur „halb so schlimm“ ist. Nachdem wir jetzt aber eine volle Woche Pause haben, geh ich von einer voll fitten und spritzigen Mannschaft aus, die das Spiel auch gewinnen wird. Leicht wird’s aber definitiv nicht – das muss klar sein.“

Vöslauer: „Ich will den Sieg und sehe überhaupt keinen guten Nebeneffekt oder Zweck im Falle einer Niederlage, insofern würde mich eine Niederlage ärgern wie jede andere. Unter Umständen haut sie auch unseren aufgebauten „Flow“ zusammen. Rapid ist im Playoff dabei, die Austria nicht, wurscht ob wir 5:0 gegen den WAC gewinnen oder 0:5 verlieren. Diese beiden Züge sind für mich abgefahren. Ich meine auch, dass uns die Austria wesentlich besser liegt als Wolfsberg, insofern wäre mir fast schon lieber, dass wir noch zwei weitere Male gegen die Veilchen antreten würden, was es halt nicht spielt. Vielleicht gelingen uns noch ein bis zwei Pünktchen auf LASK und Rapid für den „Cut danach“ auszubauen, zumindest sollten wir aber den aktuellen Vorsprung halten. Auswärts gegen Hartberg wird nämlich auch nicht ganz easy.“

Suni: „Wird schwer, der WAC ist gut drauf.“

steinzeit: „Wird wohl ein feines Spiel, wo beide Mannschaften auf den Dreier gehen. Bei allem Respekt vor dem WAC, mit einer kompletten Woche Spielvorbereitung sollte sich doch die größere Klasse unserer Spieler durchsetzen. Mit wem und in welcher Formation wir das Packderby starten, wird wie immer spannend und für Schmid vorab schwer einschätzbar. Keine Verletzungen, einen Dreier, geile Spielszenen und ein rauchfreies, ununterbrochenes Spiel würde ich mir wünschen – nicht mehr!“

blackthunder: „Für mich eines der schwersten Duelle in der Liga, abseits von Red Bull Salzburg. Wird hoffentlich ein Fußballfest mit gutem Ausgang für Sturm.“

GORILLA: „Wir hatten eine Woche Vorbereitungs- und Erholungszeit. Fast alle Männer sind an Board. Wir spielen zuhause und sind gut in Form. Da wird normalerweise nichts schief gehen.“

