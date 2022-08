Sturm-Fans: „Hoffentlich funktioniert Ilzers Rotation“

Der SK Sturm trifft zwischen den Champions-League-Qualifikationsspielen gegen Dynamo Kiew auswärts auf die SV Ried. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von...

Stgr1909: „Ich hoffe jetzt einfach mal auf ein bisschen Rotation gegen Ried. Kiew hat sechs Tage zur Regeneration. Sturm ein Spiel dazwischen. Höjlund vielleicht mal früher auswechseln, Kronberger und Demaku in die Startelf, Borkovic rein.“

Veteran82: „Wichtiges Spiel um die nächsten Wochen ein bisschen ruhiger zu gestalten. Glaube das Borkovic spielen wird und vielleicht Wüthrich eine Pause bekommt. Möglicherweise auch Stankovic. Links wird wohl Schnegg starten, hoffen wir das die Rotation funktioniert.“

Black-White1909: „Wenn wir stark rotieren kann ich mit einem X leben, wenn die Einser-Panier spielt muss gewonnen werden.“

FloB: „Im Moment würde uns jeder neue Spieler in der Startelf, Borkovic in Salzburg Form mal ausgenommen, (deutlich) schwächer machen. Was mir für den Herbst schon Sorgen bereitet, da man einfach rotieren wird müssen. Hoffentlich finden die Neuen bald in die Spur, im Moment sind sie mMn nämlich noch kein Upgrade zu Kuen und Jäger.“

gewei: „Was sehr viele vergessen ist der Umstand, dass unser Spielstil mit dem hohen Pressing und dem Verschieben ganzer Mannschaftsteile (ob horizontal oder vertikal) äußerst intensiv ist und viel Kraft kostet sowie Gespür und Timing benötigt. Neue Leute können das nicht sofort und gleich. Da hilft Training schon, aber zu den 100% braucht es Minuten am Platz. Darum ein bisserl Vertrauen und Geduld aufbringen. Auch Schnegg, Horvat und Demaku werden da sicherer werden. Effektiv werden unsere Spieler nach einiger Zeit wesentlich athletischer und ausdauernder. Das ist einfach dem System geschuldet. Ich erinnere mich an die Anfangszeiten eines Dante, der zwar beherzt auftrat, aber pro Match mehr als einen Bock geschossen hat und ziemlich oft irgendwo herumirrte. Prass ist ein ähnliches Beispiel. Wegen dem Rotieren gebe ich mal meinen Senf dazu. Ilzer verändert jetzt sicher nicht großartig die Startelf – das sollten wir jetzt alle mal schon wissen. Wenn rotiert wird, dann sicher erst während dem Match und auch nur dann großartig, wenn das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt entspricht.“

