Sturm-Fans: „In-game und Pausencoaching haben die Partie gedreht“

Mit dem 2:1-Sieg beim Wolfsberger AC übernahm Sturm Graz am Sonntagnachmittag die Tabellenführung in der heimischen Bundesliga. Wir haben die Reaktionen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

lovehateheRo: „Erste Halbzeit schwach, zweite klar besser. Hoffentlich erkennt man jetzt endlich, was für ein Hemmschuh Hierländer inzwischen für unser Spiel ist und setzt dauerhaft auf Böving.“

GrazTiefschwarz: „Unser Zug hat einfach keine Bremse mehr, das ist so geil.“

Chr1s: „Passt. Zweite Halbzeit (bis auf die letzten 15 Minuten) wesentlich besser. Das ganz große Feuerwerk war’s nicht, aber reichte zum Glück gegen den Bamba/Boakye AC.“

Veteran82: „Wichtig und jetzt in die Länderspielpause. Selbst wenn die erste Halbzeit eher bescheiden war, bekommst halt normal kein Tor in dem Kick und gewinnst trocken. In-game und Pausencoaching heute sehr gut von Ilzer plus Team.“

Vöslauer: „Mir haben die Minuten 35-45 und die gesamte zweite Halbzeit gefallen. Gerade wie man aus der Kabine herausgekommen ist. Das hatte Dynamik, Punch und wohl auch etwas Trotz. Vielleicht sollten wir Altmann und dem VAR am Ende sogar dankbar sein, das Dynamit gezündet zu haben.“

Schwoaza Kärntner: „Also unabhängig von einer schwachen Leistung der nächste Arbeitssieg. Teilweise schon sehr schwach, aber fragt niemand mehr, solange wir immer drei Punkte mitnehmen. Jetzt erst mal die Tabellenführung genießen.“

lovehateheRo: „Prass und Böving beide links gefällt mir aber immer noch nicht so richtig. Die stehen sich eher im Weg, und alles wird wieder extrem linkslastig.“

JoggaBonito: „Warum sehen so viele die Leistung so schlecht? Die ersten 5 – 10 Minuten ist der WAC aus dem eigenen 16er nicht rausgekommen. Dann war die restliche erste Halbzeit ziemlich schlecht, geh ich mit. Aber über die 2. Halbzeit war das im Großen und Ganzen bis auf den Stress am Schluss eine gute Leistung. Keine Topleistung, aber gut würde ich sagen. Ohne Schiri-Versagen kein Gegentor und auch trotz der Scheißsituation Moral bewiesen, mitten in der Doppelbelastung. Wir sind halt nicht Man City, die jeden herspielen, da muss man schon am Boden bleiben. Der WAC ist vorne durch die zwei Flitzer einfach gefährlich, spielen phasenweise gutes Pressing und waren gut eingestellt auf uns. Es ist nicht alles perfekt, aber nach jeder Partie zu sagen, es war so schlecht, egal wies war, halt ich für Blödsinn. Auch wenn ich die letzten Wochen oft mit der Spielweise nicht zufrieden war, war das schon in Ordnung heute.“

plieschn: „Wieder eine tolle Leistung nach diesem unglaublich unglücklichen Gegentor. Wieder einmal Klasse und Charakter bewiesen, die Mannschaft hat wieder einmal unter Beweis gestellt, warum sie völlig zurecht dort steht, wo sie ist. Neben der offensichtlichen Qualität hat dieser Kader einfach Feuer, die Spieler legen trotz des jungen Durchschnittsalters eine immense Spielintelligenz an den Tag. Spielerisch geht es ebenfalls seit einiger Zeit wieder bergauf, die Formkurve zeigt nach oben, das System greift und wieder einmal möchte ich das Mentalcoaching als einen entscheidenden Teil des Unterschiedes nennen.“

Sohnemann: „Vielleicht sollte man erwähnen, das die Mannschaft in der Halbzeitpause mit 2 (!) Wechseln um 16 (!) Jahre jünger wurde und so den Turnaround eingeleitet hat.“

graz_fan: „Die Umstellung mit Böving vor Prass auf links, hat dann alles nach vorne verlagert und zu Torchancen geführt. Seit der Verletzung von Sarkaria sind wir sehr linkslastig geworden. Da sind auch unsere besten Spieler zuhause, trotzdem versteh ich nicht warum man nicht mal eine Seitenverlagerung spielt. Gazibegovic steht dort sehr oft völlig frei und müsste dann zusammen mit Sarkaria durchaus was machen können.“

af9911: „Böving ist gekommen und hat „sein Spiel“ vorgefunden: viele Räume – die er auch oftmals geschickt zu nutzen wusste. Auch wenn er mir auch mit Prass zu sehr zusammengepickt ist. Johnston hat mir hingegen überhaupt nicht gefallen, alleine für seine fehlende Bereitschaft nach Ballverlust zurückzusprinten musst ihn eigentlich gleich wieder rausnehmen. Der Kerl soll sich mal ein Beispiel an Gazibegovic, Dante oder Schnegg nehmen – nur auf ihren Einsatz bezogen.“

