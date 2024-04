Sturm-Fans nach Finaleinzug: „99 Minuten Gänsehaut…“

Der SK Sturm setzte sich gestern in einem packenden Cup-Fight im Halbfinale des ÖFB-Cups mit 4:3 und löste damit das Ticket für das Finale,...

Der SK Sturm setzte sich gestern in einem packenden Cup-Fight im Halbfinale des ÖFB-Cups mit 4:3 und löste damit das Ticket für das Finale, wo wie im Vorjahr der SK Rapid wartet. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

OoK_PS: „Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Dass Serrano noch eingewechselt wird, rundet das surreale Spiel gebührend ab. Jetzt bitte den nächsten Titel im Wohnzimmer Klagenfurt holen. Rapid hat meiner Meinung nach deutlich mehr Druck, nicht schon wieder an Sturm zu scheitern.“

lovehateheRo: „Bitte den Geyrhofer auch gleich am Sonntag wieder spielen lassen, diese Leistung muss belohnt werden.“

wayfarer1501: „Abartige Leistung, vor allem nach dem Sonntag. Und jetzt bitte die Losglücksritter auch noch biegen. Dann war das wieder ein Wahnsinnscup, wenn man sich die Gegner anschaut.“

paytv23: „Geile Sache und tolle Antwort der Mannschaft. Hätte man sich nach dem unglücklichen Sonntag nicht vorstellen können. Spätestens nach dem 1:0, schaute es nicht mehr gut aus. Gegen Salzburg auswärts! in Rückstand ist normalerweise keine gute Voraussetzung. Optimal war nach dem zweiten Treffer von Red Bull, gleich ein Türl nachzulegen. Wenn da länger ein 3:3 im Raum steht kanns ungut ausgehen. Wären wir Rapid, würden wir im Finale nun auf easy Leoben treffen. Aber nachdem man Rapid im Finale aus dem Vorjahr eh bereits kennt, braucht man sich nicht fürchten. Klagenfurt wir kommen!“

OidaFoda: „Sturm gegen Rapid ist halt auch fantechnisch das einzig würdige Finalspiel in Österreich. Salzburg gegen Leoben hätten sie nicht mal den Sportplatz in St. Veit an der Glan vollbekommen, freu mich.“

kratos_SaNcHeZ: „Sturm, die einzige Mannschaft, die Salzburg im Cup schlagen kann.“

toreandreflo: „Jaros hat das 2:0 verhindert. Und zwar stark. Das war mit spielentscheidend wie wir jetzt wissen. Geile Mannschaftsleistung! Geiler SK Sturm!“

Veteran82: „Wie geil! 99 Minuten im Stadion mit Gänsehaut gestanden, gesungen, gefeiert! Wie in dreieinhalb Wochen am Wörthersee. Super Leistung heute und die richtige Antwort auf Sonntag.“

Pepi_Gonzales: „Geyrhofer ist natürlich noch zu ungestüm aber der macht momentan echt gewaltig Werbung für sich. Die Leistung heute war sehr stark.“

Sohnemann: „Horvat für mich gestern übrigens Man of the match – ein Tor, zwei Vorlagen. Wie der sich seit Saisonbeginn, wo er in einem kleinen Loch war, gesteigert hat, ist schon beeindruckend.“

Jaisinho: „Ich habe zwar innerlich auf die „Sensation“ gehofft und ein wenig spekuliert, aber dass wir in Salzburg, in einem Halbfinale 4:3 gewinnen – no way.. Im Leben hätte ich damit nicht gerechnet. Gebe ich offen zu. Schande über mein Haupt. Aber das sind Spiele, wo einfach Alles zusammenkommt und zusammenläuft. Mut, Einsatz, Kampfgeist, taktische Disziplin, Spielwitz und natürlich auch ein wenig Glück, welches manchmal auch dazugehört. Summa summarum aber absolut verdient gegen eine überraschend biedere Bullentruppe, die zwar auf Einzelspieler-Ebene qualitativ das Höchste ist, was man in dieser Liga finden kann, aber mannschaftlich eben, und dass ist meine persönliche Sicht, eine „Verschworenheit“ vermissen lässt. Das bekommst du eben mit deinen 60 Millionen zuweilen. Sehr gute Kicker, aber ob da alle für diesen Verein das Trikot zerreißen…?“

