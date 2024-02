Sturm-Fans: „Rapid wird uns mehr fordern als Slovan“

Der SK Sturm trifft nach dem starken 4:1-Heimsieg gegen Slovan Bratislava in der Meisterschaft auf den SK Rapid. Wir wollen uns ansehen, ob die...

Der SK Sturm trifft nach dem starken 4:1-Heimsieg gegen Slovan Bratislava in der Meisterschaft auf den SK Rapid. Wir wollen uns ansehen, ob die Fans an den nächsten Sieg ihrer Mannschaft glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vuibrett: „Es wird interessant zu sehen sein, wie gut wir uns nach der EC-Partie am Donnerstag regenerieren können und wie frisch wir dann in der Partie sind. Wie gesagt, so früh in der Saison sehe ich da noch keine Probleme. Man muss sich halt bewusst sein, dass wir sicher nicht 90 Minuten lang nur aufs Rapid Tor spielen werden, sondern auch (längere) „Ruhe“-Phasen in der Partie haben werden – so ist aber halt unser Spiel. Querfeld fehlt gesperrt, Burgstaller ist verletzt. Das sind zwei bittere Ausfälle. Bei uns gibt’s (Stand Jetzt) noch nichts Neues. Unser letzter Sieg in der Liga liegt tatsächlich auch schon wieder fast ein Jahr zurück. Am 2.4.2023 in Graz gewannen wir mit 3:1. Die Wiener konnten zuletzt zwei verdiente Siege einfahren, die aber dennoch nicht so leicht von der Hand gingen, wie es jetzt den Anschein hat. Vor allem gegen den WAC war man weit nicht so dominant, wie man es sich wohl wünschen würde und sogar ein wenig im Glück. Rapid wird es standesgemäß anders sehen, aber für mich ist es ein „Must not lose“-Game für sie, denn so bleiben sie mittendrin im Kampf ums obere Playoff und die restlichen Spiele (Austria Heim, Lustenau Heim, Klagenfurt Auswärts) schreien irgendwie danach noch entscheidend werden zu können. Vor allem die letzte Runde. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich Favorit, aber freilich darf man Rapid auch keinesfalls unterschätzen. Wenn es die Austria, bei einem günstigen Verlauf, schafft in Graz zu gewinnen, gilt das ebenso für die anderen Wiener. Ich denke aber, dass man das Spiel wieder einmal gewinnen kann und die wichtigen drei Punkte holen wird.“

killver: „Für Rapid ist das Spiel deutlich wichtiger als für uns. Aber alleine, damit sie ein bisserl schwitzen noch müssen, erhoffe ich mir einen Sieg. Die wichtigeren Duelle kommen dann im oberen Playoff und im Cup.“

wayfarer1501: „Sollte man bei einem konzentrierten Auftreten gewinnen. Deren Taktik, sprich alles über den Flügel, sollte leicht zu durchschauen sein. Aufpassen sollte man auf Seidl und Grüll.“

Manu_Graz: „Rapid wird uns übers ganze Spiel gesehen sicher mehr fordern als Slovan und auch die Austria. Davon bin ich überzeugt. Sollte Burgstaller fehlen, könnte es ein Vorteil sein. Das 4:1 war wichtig gestern damit auch mental voll da ist für Rapid und nicht ans Rückspiel denkt. Auch auf den Rängen wirds ein heißer Tanz. Das dritte Mal in Folge der Auswärtssektor komplett voll und wohl diesmal auch am stärksten was den Support betrifft. Slovan hatte in der zweiten Halbzeit ja kaum mehr Lust. Denke man wird doch wieder zur gewohnten Formation gehen und damit wohl auch Schnegg in der Startelf. Camara dürfte sich für eine frühere Einwechslung empfohlen haben.“

flachzange1987: „Rapid athletisch natürlich viel besser als Slovan, das heißt es wird keine gemütliche Halbzeit. Technisch und taktisch sind sie natürlich nicht so weit wie die Slowaken. Nimm an, dass die Anspannung nicht voll auf 100% sein wird, was aber kein Vorwurf ist. Mit glücklichem Spielverlauf schaffen wir es drei Punkte zu behalten, sonst wird’s a nerviges X.“

graz_fan: „Denke Wüthrich bekommt eine Pause. Erstens war er extrem wütend nach dem Foul an ihm, was sehr ungewöhnlich für ihn ist – möglicherweise hat er wieder was im Knie gespürt – und zweitens denk ich das man einen Spieler der gerade erst von einer Verletzung zurückkommt nicht gleich drei Mal hintereinander voll belasten sollte. Raute würde mir gegen Rapid nicht so gefallen, die werden es wieder mit langen Diagonalbällen auf Grüll versuchen, da wäre die Doppelsechs etwas besser. Dass Schnegg wieder reinkommt, sehe ich auch so. Hoffentlich hat er was gelernt von dem Spiel. Nur so eine Vermutung, aber ich hoffe sehr, dass wir nur wegen ihm nicht gleich wieder komplett anders spielen.“

Schönaugürtel Mario: „Ein Sieg muss her um Salzburg weiter auf die Zehen zu steigen. Leicht wirds nicht, aber Ilzer wird hoffentlich wieder einen guten Matchplan ausgeben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Sturm und dem SK Rapid.