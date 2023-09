Sturm-Fans: „Rückwirkend war das eine geile Transferperiode“

Während der Länderspielpause bleibt Zeit ein Fazit zu der spannenden Transferzeit zu ziehen. Wir fangen bei den Fans des SK Sturm an, die sich...

Während der Länderspielpause bleibt Zeit ein Fazit zu der spannenden Transferzeit zu ziehen. Wir fangen bei den Fans des SK Sturm an, die sich neben den Neuzugängen insbesondere über den Verbleib von Prass und Wüthrich freuen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Johnnie Gunther: „Zusammenfassend lässt sich der Transfersommer durchwegs positiv resümieren und es bleibt erstaunlich wenig Drama vom Getöse der letzten Tage übrig. Bin schon auf den Sky-Film gespannt. Emegha wurde zu gutem Geld abgegeben, ansonsten der Kader verstärkt bzw. der Konkurrenzkampf um Positionen angeheizt. Rechtsverteidigung ist doppelt besetzt. Kaufoption für Serrano find ich sehr fein. Prass, Wüthrich und alle anderen Stützen gehalten. Auf Lavalée bin ich gespannt, grundlos wird der nicht geholt worden sein. Insgesamt alles sehr nachvollziehbar. Wenn man das Haar in der Suppe unbedingt suchen möchte, darf man anmerken, dass sich Scherpen nicht verletzen sollte und die Rolle von Fuseini und Demaku (und mit Abstrichen Teixeira, Geyrhofer sowie einer aus dem Trio Affengruber/Borkovic/Lavalée) bzgl. Spielzeit wohl schwierig werden dürfte. Sehr spannend wird es heuer bzgl. punktueller Weiterentwicklung des taktischen Skillsets (positionell Richtung Dobbelsechs oder Flügelspielern, vielleicht auch Dreierkette). Der Kader ist mittlerweile breit genug und im Kern schon so lange eingespielt, dass meiner Meinung nach – wie auch schon in den ersten Spielen diese Saison zu sehen war – dahingehend einiges erwartet werden darf.“

MrBroesel: „Naja, wenn man die Transferperiode rückwirkend ansieht, war die eigentlich ziemlich geil, nur Emegha abgegeben und das zu einem Preis welchen ich am Ende letzter Saison für unmöglich gehalten hätte. Einen Stürmer geholt, der cold as ice vorm Tor agiert, und dann noch einige andere Potentials. Resümierend wieder eine Top-Leistung von Schicker.“

Alex011: „Und wir haben mutmaßlich einen 7,5 Millionen Transfer abgelehnt, weil die Details nicht gestimmt haben. Sowas würde in Österreich maximal RB machen.“

Grauer Prophet: „Prass wird wohl im Winter gehen – das bissl was da gefehlt hat legt man im Winter (wo es schwieriger ist Leute zu bekommen als im Sommer) gerne nach, wenn auf seiner Position Bedarf ist. Würd mich wundern, wenn er die ganze Saison bei uns bleibt – wäre aber auch ok.“

Frohnatur: „Top finde ich vor allem das Transferplus von geschätzt 7,5 Mio. Ich hoffe, man baut weiterhin Eigenkapital auf, damit man bei zukünftigen Infrastrukturprojekten flexibler ist. Bis Ende der Saison laufen nur bei zwei aktuell wichtigen Spielern (Kiteishvili und Affengruber) die Verträge aus, also da wurde von Schicker mit Weitsicht agiert. Den großen Verkaufsdruck sehe ich also im Winter auch nicht.“

Veteran82: Scherpen: bisher sicherer Rückhalt, Talent aus Holland, mit seiner Größe bei Flanken unfassbare Lufthoheit.

Serrano: braucht noch ein bisschen, tolle Anlagen als Staubsauger mit dem sicheren Pass nach vorne auch, viel Konkurrenz auf seiner Position(en).

Wlodarczyk: Top Stürmer mit Torinstinkt, hat uns die letzten Jahre gefehlt. Jung mit sehr viel Potential.

Johnston: wird noch brauchen sich ans Tempo zu gewöhnen, AV mit Zug nach vorne, gefällt bei Sturm 2 sehr gut. Ab Winter sicher ernsthafte Konkurrenz auf rechts.

Jatta: bin gespannt. Schnell mit Technik. Hoffentlich bald wieder fit, dann kann’s vorne so richtig abgehen.

Lavalee: als 3. oder 4. IV vermutlich ein Upgrade zu Geyrhofer.

Die vermutlich wichtigsten Transfers sind die Nicht-Abgänge von Prass und Wüthrich. Alles in allem wieder super Arbeit von Schicker. Der Kader ist sehr breit und stark besetzt und kann normal auch die englischen Wochen gut verkraften mit der Pause für den ein oder anderen Stammspieler um gleichwertig zu ersetzten. Auch wichtig, niemanden geholt zu haben der woanders nicht mehr erwünscht war, sondern alle mit Spielpraxis. So mag ich meine Transfersommer.“

killver: „Scherpen finde ich ein Upgrade zu Okonkwo, der Hexer ist er dennoch nicht. Aber so einen wird man schwer in Graz bekommen.“

Weitere Meinungen und viele interessante Diskussionen findet ihr im Sturm-Channel des Austrian Soccer Boards.