Sturm Graz hat finnischen U21-Teamspieler Walta auf dem Zettel

Der SK Sturm Graz schaut sich weiterhin auch außerhalb der Transferzeiten intensiv um neue Spieler um. Wie der finnische Sportjournalist Eetu Ikola nun auf seinem Twitter-Account berichtete, soll Sturm Interesse am finnischen Mittelfeldspieler Leo Walta haben.

Der 170cm große, finnische U21-Nationalspieler verbrachte in der vergangenen Kalenderjahrsaison fünf Monate beim schwedischen Klub Mjällby, für den er in zwölf Spielen zwei Tore erzielte. Walta gehört allerdings dem dänischen Ausbildungsklub Nordsjaelland, für den er bereits in der U19 spielte und wo er bisher auf fünf Assists in 23 Pflichtspieleinsätzen kam.

🚨 𝗘𝗫𝗖𝗟: Leo Walta ja Nordsjælland ovat tietojeni mukaan saaneet tarjouksen Siriukselta. 🇫🇮🇸🇪 Eredivisie-seurat AZ, Heerenveen sekä itävaltalaisjätti Sturm Graz olisivat puolestaan kiinnostuneita kesäsiirrosta. — #Allsvenskan #IKSirius #Pikkuhuuhkajathttps://t.co/5xf5jiNcNF — Eetu Ikola (@eetuikola) March 5, 2024

Aktuell scheint der 20-jährige Walta aber beim Vierten der dänischen Liga kaum Chancen auf Einsätze zu haben. In den drei bisherigen Spielen der Frühjahrssaison stand er in keinem Matchkader.

Der „Krone“ verriet Sturms Sportchef Andreas Schicker, dass er Walta zwar kenne, von einem bevorstehenden Transfer im Sommer aber keine Rede sein könne. Es ist somit eher anzunehmen, dass Walta einer von vielen Akteuren auf Sturms Scoutingliste ist.

Bedarf, im Mittelfeld nachzurüsten, hat der SK Sturm allerdings definitiv: Der spanische Leihspieler Javi Serrano blieb hinter den Erwartungen und die Verträge von Stefan Hierländer und Otar Kiteishvili laufen aus. Und auch um den aufstrebenden Slowenen Tomi Horvat wird es im Sommer voraussichtlich nicht ruhig bleiben.

Das doch recht klare Dementi von Andreas Schicker zeigt jedoch, dass Sturm nichts überstürzen möchte. Walta wird einer von mehreren Spielern bleiben, deren Entwicklung man im laufenden Frühjahr beobachten will.

Harte Konkurrenz um den jungen Finnen dürfte es zudem aus den Niederlanden geben. Mit Heerenveen und Alkmaar sollen zwei Klubs aus der oberen Tabellenhälfte der Eredivisie ebenfalls Interesse an Walta haben, wenn es nach besagtem, finnischen Sportjournalisten geht.