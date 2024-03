Austria-Stürmer Romeo Vučić verlängert bis 2027

Romeo Vučić spielt seit elf Jahren bei den Veilchen, er war hier Balljunge, Nachwuchskicker & Akademiespieler. In der aktuellen Saison kam er zwölfmal in...

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir sehen in Romeo großes Potenzial, das er in den letzten Monaten bei der Kampfmannschaft unter Beweis stellen konnte. Insofern war es uns ein großes Anliegen, ihn als Kind der Austria mit einem langfristigen Vertrag auszustatten. Romeo hat uns auch von Anfang an signalisiert, dass er unbedingt weiterhin für unsere Farben spielen möchte – auch das spricht für ihn und seine Verbundenheit zur Austria.“

Trainer Michael Wimmer: „Romeo hat in den letzten Monaten einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Mir imponiert, wie er sich auch in schwierigen Phasen nie hängen hat lassen und immer weiter hart an sich gearbeitet hat. Er hat einen guten Weg eingeschlagen. Und es freut mich sehr, dass er seine Chance mit guten Leistungen im Frühjahr genützt hat. Wir hoffen, dass seine Entwicklung so weitergeht.“

Romeo Vučić: „Es bedeutet mir extrem viel, dass ich in den nächsten Jahren weiterhin das Austria-Trikot tragen darf. Ich spiele seit elf Jahren hier, als Balljunge und Akademiespieler war die erste Mannschaft noch sehr weit weg für mich – umso mehr bedeutet es mir jetzt, dass ich meinen Vertag verlängern konnte. Es macht mich glücklich und motiviert mich zusätzlich, mich noch mehr für diesen Verein und diese Farben aufzuopfern.“