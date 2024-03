Viel Ballbesitz und Kontrolle: Das ist Sturm-Gegner LOSC Lille

Der SK Sturm steht im Achtelfinale der Europa Conference League und trifft dort auf den LOSC Lille. Nachdem wir gestern bereits die Erwartungshaltungen der...

Der SK Sturm steht im Achtelfinale der Europa Conference League und trifft dort auf den LOSC Lille. Nachdem wir gestern bereits die Erwartungshaltungen der Sturm-Fans ansahen, wollen wir heute den Gegner ganz genau betrachten. Was erwartet die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer? Wir wollen euch die gegnerische Mannschaft genauer vorstellen.

Der SK Sturm holte in der österreichischen Meisterschaft jede Menge Selbstvertrauen mit dem 4:0-Sieg gegen den Wolfsberger AC und ist eine Runde vor der Punkteteilung den Salzburgern dicht auf den Fersen. Heute wird der Liga-Alltag aber zur Seite geschoben, denn es steht ein echtes Highlight auf dem Programm, auf das die Sturm-Fans lange warten mussten. Die Mannschaft steht in einem Europacup-Achtelfinale, ein Ereignis, das für einen österreichischen Klub alles andere als selbstverständlich ist. Wir wollen euch den Trainer und die Schlüsselspieler des Gegners genauer vorstellen.

Lille-Coach setzt auf viel Ballbesitz und Kontrolle

Der SK Sturm geht als Außenseiter in die beiden Spiele gegen den Ligue-1-Klub, der aktuell auf Platz 4 in der heimischen Meisterschaft steht und neben mehreren richtig starken Spielern sogar einen echten Star in seiner Mannschaft hat – der aber im Hinspiel möglicher Weise geschont wird.

Wir wollen aber zunächst mit dem Trainer beginnen. Paulo Fonseca stammt aus Portugal und machte sich erstmals als Coach einen Namen, als er mit Braga den portugiesischen Cup gewann. Danach betreute er zwischen 2016 und 2019 Shakhtar Donetsk und gewann drei Mal in Folge sowohl die Meisterschaft als auch den Cup und wurde gleich in seiner ersten Saison zum besten Trainer der Liga gewählt. Im Sommer 2019 wechselte er zur AS Roma, die er auf den fünften Platz in der Serie A führte. Er erreichte außerdem das Semifinale in der Europa League, wo sich seine Mannschaft Manchester United geschlagen geben musste. Der Portugiese wäre anschließend beinahe zu den Spurs gewechselt, doch die Verhandlungen zerschlugen sich, da er für den Londoner Klub zu offensiv dachte. Es gab weitere Gerüchte, die ihn mit Newcastle United und Aston Villa in Verbindung brachten, doch er unterschrieb schließlich in der Ligue 1 bei Lille.

Der Coach präferiert normaler Weise ein 4-2-3-1 und setzt auf viel Ballbesitz und Kontrolle. Er will den Gegner in der eigenen Hälfte einschnüren, sich in der gegnerischen Hälfte festsetzen und möglichst viele Chancen kreieren. Lille ist eine der Mannschaften mit dem höchsten Ballbesitz in der Ligue 1, was man auch in den Spielen gegen den SK Sturm sehen sollte. Der Coach streute im Vorfeld den Grazer allerdings Rosen und warnte vor Sturms Pressing und der Zweikampfstärke in Luftduellen. Der LOSC Lille gilt zudem als heimstarke Mannschaft. Die Franzosen könnten wohl mit einem Unentschieden im Hinspiel leben, um dann zuhause alles klarzumachen, zumal ein wichtiger Schlüsselspieler gesperrt fehlt, worauf wir ein wenig später zurückkommen.

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der SK Sturm die ersten 90 Minuten vor heimischem Publikum nutzen sollte, um eine brauchbare oder vielleicht sogar gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen.

Tormann und junger Innenverteidiger die Stars in der Viererkette

Im Tor steht mit Lucas Chevalier ein junger Keeper, dem eine große Zukunft vorausgesagt wird. Mehrere Premier-League-Klubs sollen großes Interesse am Schlussmann haben und nachdem er schon für das U21-Team der Franzosen auflief, könnte er auch bald von Didier Deschamps ins Nationalteam einberufen werden. Ähnliches gilt für den erste 18-Jährigen Innenverteidiger Leny Yoro, der bei Real Madrid ganz hoch im Kurs steht und auch schon bald in der französischen Nationalmannschaft debütieren könnte. Neben Yoro könnte Bafodé Diakité beginnen, der in dieser Saison mehrere Verletzungen hatte, aber am Wochenende beim 1:0-Auswärtssieg gegen Stade Reims im Abwehrzentrum durchspielte. Diakité kann aber auch rechts in der Abwehrkette spielen, in dem Fall würde der 24-jährige Brasilianer Alexsandro im Abwehrzentrum starten. Wir denken, dass sich Fonseca für diese Alternative entscheiden wird, da er so drei kopfballstarke Spieler in der Viererkette unterbringt.

Links hinten in der Viererkette agierte zuletzt der Schwede Gabriel Gudmundsson, wobei die französischen Medien vermuten, dass der routiniertere Ismaily in der Startelf stehen wird. Sollte Diakité doch im Abwehrzentrum starten, dann wäre rechts hinten die Bahn frei für Tiago Santos. Leny Yoro ist aber zweifelsohne der Star in der Viererkette, der seinem Verein noch viel Geld einbringen wird.

Schlüsselspieler gesperrt auf der Doppelsechs

Im defensiven Mittelfeld ist normaler Weise Nabil Bentaleb gesetzt, ein Spieler den viele aus seiner Zeit in der deutschen Bundesliga bei Schalke 04 kennen werden. Der Sechser ist aber im Hinspiel gegen den SK Sturm gesperrt, was sicherlich eine gute Nachricht für die Grazer ist, da Bentaleb in Lille sehr starke Leistungen abruft und äußerst solide agiert.

Damit lastet noch ein wenig mehr Verantwortung auf den Routinier und Kapitän Benjamin André, der normaler Weise gemeinsam mit Bentaleb souverän auf der Doppelsechs agiert. Fonseca hat nun zwei Optionen. Er könnte den offensiven Mittelfeldspieler Angel Gomes von der Zehn zurückziehen. Dies würde aber eine Schwächung im Zehnerraum bedeuten, auch weil Gomes sehr gut mit Sturmstar Jonathan David harmoniert. Eine spannende Variante, die in den französischen Medien favorisiert wird, ist der erst 16-Jährigen Ayyoub Bouaddi, der zwar auch vermehrt im offensiven Mittelfeld agiert, aber auch weiter hinten spielen kann. Ein spannender Spieler, der in der französischen U17-Nationalmannschaft spielt, aber natürlich noch wenig Erfahrung hat. In diesem Fall würde Angel Gomes auf der Zehn bleiben können. Sollte Angel Gomes nach hinten rücken, dann könnte Yusuf Yazıcı oder Rémy Cabella auf der Zehn starten.

Linksaußen wird vermutlich der dänische Sommerneuzugang Hákon Arnar Haraldsson starten, auf dem gegenüberliegenden Flügel erwarten wir Edon Zhegrova, der in dieser Saison bewerbsübergreifend bereits 17 Scorerpunkte beisteuerte.

Lille-Star nur auf der Bank?

Im Sturmzentrum ist normaler Weise Jonathan David gesetzt und der absolute Star der Mannschaft. Der kanadische Nationalspieler, der für sein Heimatland in 45 Partien 26 Treffer erzielte, schoss in den ersten zwölf Runden der Ligue 1 nur zwei Treffer, kam danach aber immer besser in Fahrt und steuerte zwischen dem 13. und 24. Spieltag zehn Tore bei! Der Mittelstürmer wurde allerdings in den internationalen Spielen immer wieder geschont und könnte im Hinspiel gegen Sturm laut französischen Medienberichten ebenfalls auf der Bank Platz nehmen. In diesem Fall könnte Yakici im Sturmzentrum starten. Der 41-fache türkische Nationalspieler agierte in dieser Saison sowohl im Mittelfeld als auch im Sturmzentrum und traf in der Conference League, so wie in der Ligue 1, in dieser Saison bislang vier Mal.

Wichtige Punkte für die Fünfjahreswertung

Der SK Sturm spielt nicht nur um den Aufstieg ins Viertelfinale, sondern auch um ganz wichtige Punkte in der Fünfjahreswertung. Noch besteht die Möglichkeit den begehrten 12. Platz von der Schweiz zu erobern, die mit Servette Genf ebenfalls noch einen Vertreter im Rennen hat, der heute das Hinspiel gegen Viktoria Pilsen bestreiten wird.

Fazit

Der SK Sturm muss aus mehreren Gründen zuhause vorlegen, wenn man eine Chance auf den Aufstieg ins Viertelfinale haben will. Die zum Teil sehr junge Mannschaft von Lille agiert in dieser Saison auswärts deutlich schwächer als zuhause und es fehlt außerdem Mittelfeldstratege Bentaleb, der womöglich durch den blutjungen Bouaddi ersetzt wird. Ein weiterer Hoffnungsschimmer ist, dass Sturmstar Jonathan David eventuell geschont wird und nicht von Beginn an auflaufen könnte. In der Abwehr-Viererkette könnte es in Hinblick auf Sturms Kopfballstärke auch Umstellungen geben. Wir erwarten den kopfballstarken Bafodé Diakité rechts in der Viererkette, sodass Lille mit ihm, Yoro und Alexsandro die drei kopfballstärksten Spieler in der Abwehr starten können

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem SK Sturm Graz und LOSC Lille findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.