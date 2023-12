Top-Klubs als Interessenten: Dedic-Transfer wird immer wahrscheinlicher

Alle wollen Amar Dedic! Der in Zell am See geborene bosnische Nationalspieler in Diensten von Red Bull Salzburg ist aktuell in ganz Fußballeuropa enorm...

Alle wollen Amar Dedic! Der in Zell am See geborene bosnische Nationalspieler in Diensten von Red Bull Salzburg ist aktuell in ganz Fußballeuropa enorm gefragt. Mittlerweile haben sich fünf absolute Topklubs ums Rennen um den 21-Jährigen angemeldet. Wie die britische „Sun" berichtet, sollen vor allem Newcastle United und der Chelsea FC großes Interesse an einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers haben. Bei Newcastle sucht man wohl schon auf lange Sicht Ersatz für den mittlerweile 33-jährigen Kieran Trippier und bei Chelsea gibt es vor allem wegen einer langwierigen Verletzung von Reece James einen Engpass auf der Rechtsverteidigerposition. Auf der spielte zuletzt der französische Innenverteidiger Axel Disasi. Auch Interesse aus Italien und Spanien Aber auch weitere Top-Klubs sind noch im Rennen um Dedic dabei: Arsenal bekundete eher loses Interesse, dafür sollen die AS Roma und Inter Mailand großes Interesse am Austro-Bosnier haben. Bereits seit längerem schwelt das Interesse des FC Barcelona, der Dedic schon länger auf seiner Liste hat und genau beobachtet. Speziell der Offensivdrang des Salzburgers hat es den internationalen Top-Klubs angetan. Dedic bringt alle Voraussetzungen für einen modernen Flügelverteidiger mit, zeigt auch in seinem Einrückverhalten und seinen Aktionen auf Halbpositionen und im Zentrum immer mehr Souveränität. Auch in der Champions League legte er bereits mehrere Talentproben ab. Auch auf der linken Abwehrseite kann Dedic problemlos aushelfen. Torgefährlich und flexibel Hinzu kommt, dass er in der laufenden Saison ausgesprochen torgefährlich ist: Nach 25 Pflichtspielen für die Salzburger hält er bei fünf Toren und drei Assists. Insgesamt kam er in 2 ½ Jahren für Salzburg und seinen einstigen Leihklub WAC auf elf Tore. Zuletzt avancierte er in der Mozartstadt zum neuen Kapitän, nachdem Andreas Ulmer nur noch sporadisch zum Einsatz kommt. Geldregen für Salzburg erwartbar Dedic' Vertrag wurde vor fast genau einem Jahr bis 2027 verlängert und potentielle Interessenten müssen sich darauf einstellen, eine hohe Ablösesumme zu berappen. Bereits im Sommer soll es ein konkretes Angebot der AS Roma gegeben haben, das sich auf 24 Millionen Euro Ablöse belief, von den Salzburgern aber abgelehnt wurde. Günstiger wird er, auch nach seinem starkem Herbst, wohl auch in der Wintertransferzeit nicht zu haben sein…