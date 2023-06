Tops, Flops, Stats, Rückblick: Austria Klagenfurt 2022/23

Die Saison 2022/23 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die Leistungen einzelner Spieler und des Teams selbst, führen...

Die Saison 2022/23 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die Leistungen einzelner Spieler und des Teams selbst, führen unsere Vorschläge für „Tops“ und „Flops“ der Saison ins Treffen und blicken am Ende zudem noch auf die harten Fakten und Statistiken zur Saison.

Diesmal setzen wir uns mit dem SK Austria Klagenfurt auseinander, der am Ende nur knapp Sechster wurde.

Große Chance vertan?

Die Beständigkeit der Klagenfurter unter Peter Pacult ist durchaus beeindruckend. Die Kärntner konnten sich für die Meistergruppe qualifizieren und hätten – im Nachhinein betrachtet – durchaus auch ein Europacup-Ticket lösen können. Allerdings kam man dem Wunsch von Top-Torjäger Markus Pink nach und ließ den Goalgetter billig nach China wechseln, was womöglich der ausschlaggebende Punkt dafür war, dass Klagenfurt am Ende doch nur Sechster wurde.

Darüber hinaus sah man bei den Klagenfurtern einige gute Neuzugänge, einige weniger gute und auch einige denkwürdige Spiele, wie etwa die Siege gegen die beiden Wiener Großklubs (Rapid wurde sogar zu Hause und auswärts besiegt), gleich mehrere Partien, in denen man Salzburg an den Rand eines Punktverlusts brachte und vor allem richtig gute Auswärtsspiele. Die Klagenfurter holten in der Fremde zwei Punkte mehr als zu Hause…

TOPS

Markus Pink

15 Saisontore bis zum Ende des Grunddurchgangs, danach ein Transfer nach Shanghai. Was wäre für Klagenfurt möglich gewesen, wäre der gebürtige Kärntner nicht Hals über Kopf während der Saison nach Asien gewechselt…

Andy Irving

Der schottische Mittelfeldspieler war eine der großen Stützen im Team von Peter Pacult und überzeugte mit Übersicht, einer abgebrühten Spielweise und auch im Zweikampfverhalten.

Christopher Cvetko

Wie schon in der Vorsaison war der ehemalige England-Legionär ein wichtiger und flexibler Baustein für das erfolgreiche Spiel der Klagenfurter. Cvetkos Leistungen waren in dieser Saison durchaus bemerkenswert, weil er es schaffte, seine guten Leistungen aus der Vorsaison zu bestätigen.

Nicolas Wimmer

Der Linksfuß zeigte in der Innenverteidigung der Klagenfurter einige Top-Spiele, präsentierte sich nicht nur beinhart im Zweikampf, sondern auch spielstark. In dieser Form ist der Oberösterreicher auch im Alter von 28 Jahren noch ein Kandidat für den Wechsel zu einem größeren Team.

FLOPS

Rico Benatelli

In Deutschland war der 31-Jährige phasenweise ein echter Führungsspieler – in Klagenfurt spielte der zentrale Mittelfeldspieler aber nur eine untergeordnete Rolle und kam meist nur von der Bank.

Michael Blauensteiner

Angesichts der Routine, die er grundsätzlich mitbringt, war es erneut eine enttäuschende Saison für den Rechtsverteidiger, der zu noch weniger Spielen als in der Vorsaison kam. Der 28-Jährige wird die Klagenfurter im Sommer verlassen.

Nicolas Binder

Im Herbst spielte Binder für die zweite Mannschaft von Rapid noch stark, doch im Frühjahr in Klagenfurt strahlte er keinerlei Gefahr aus. Der 21-Jährige hat allerdings Vertrag bis 2026 und damit noch reichlich Zeit für den nötigen Leistungssprung.

Emilian Metu

Das niederösterreichische Supertalent kam leihweise von Bayern München, spielte in der Bundesliga aber nur fünf Minuten und kam sonst in der Kärntner Liga zum Einsatz, wo er aber kaum auffiel.

Nikola Djoric

Der serbische Innenverteidiger kam im Herbst ausschließlich von der Bank und wechselte bereits im Winter fix nach Kroatien zu Sibenik – wo er unter Trainer Damir Canadi abstieg…

AUFSTEIGER

Solomon Bonnah

Wirkliche Aufsteiger gab es bei den Klagenfurtern in der vergangenen Spielzeit nicht. Die meisten Spieler, die ihre Leistungen konstant abriefen, waren gestandene Profis. Obwohl der niederländische Rechtsverteidiger Solomon Bonnah nur knapp 450 Minuten in der Bundesliga absolvierte, zeigte er in Ansätzen, dass er das Potential hat, ein guter Spieler zu werden.Praktisch alle anderen U21-Spieler spielten in der Saison 2022/23 bei Klagenfurt keine Rolle.

STATISTIKEN

Tore

15 – Markus Pink

5 – Andy Irving

4 – Kosmas Gkezos, Florian Rieder

3 – Nicolas Wimmer, Jonas Arweiler

1 – Sinan Karweina, Christopher Cvetko, Michael Blauensteiner, Thorsten Mahrer, Maximiliano Moreira, Florian Jaritz, Solomon Bonnah, Sebastian Soto

Assists

7 – Andy Irving

5 – Sinan Karweina, Christopher Wernitznig

4 – Nicolas Wimmer

3 – Simon Straudi, Christopher Cvetko

2 – Jonas Arweiler, Michael Blauensteiner, Thorsten Mahrer

1 – Florian Rieder, Florian Jaritz, Solomon Bonnah, Vesel Demaku, Rico Benatelli, Nicolas Binder, Nikola Djoric, Till Schumacher

Assist-Assists

5 – Florian Rieder

4 – Andy Irving

3 – Maximiliano Moreira

2 – Nicolas Wimmer, Christopher Wernitznig, Christopher Cvetko, Solomon Bonnah, Vesel Demaku, Rico Benatelli

1 – Sinan Karweina, Simon Straudi, Michael Blauensteiner, Florian Jaritz, Nicolas Binder, Till Schumacher

Gesamte Punkte: 38

Expected Points: 35.10

Erzielte Tore: 45

Expected Goals: 40.50