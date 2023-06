Tops, Flops, Stats, Rückblick: Der TSV Hartberg 2022/23

Die Saison 2022/23 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die Leistungen einzelner Spieler und des Teams selbst, führen...

Die Saison 2022/23 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die Leistungen einzelner Spieler und des Teams selbst, führen unsere Vorschläge für „Tops“ und „Flops“ der Saison ins Treffen und blicken am Ende zudem noch auf die harten Fakten und Statistiken zur Saison.

Heute geht es mit dem TSV Hartberg um den Zehnten der abgelaufenen Saison.

Ordentliche Watsch’n vs. Rekordsieg

Die Oststeirer erlebten in der Saison 2022/23 definitiv ein Wechselbad der Gefühle. Speziell im Herbst, aber auch zu Beginn des Frühjahrs stand man auf dem letzten Tabellenplatz, wurde immer wieder von durch herbe Niederlagen durchgeschüttelt: Alleine im Herbst 2022 waren dies etwa ein 1:4 in Lustenau, ein 1:5 bei Rapid, sowie ein 1:5 zu Hause gegen die WSG Tirol.

Den echten Befreiungsschlag schaffte Hartberg aber erst mit dem Bundesliga-Rekordsieg: Ein 5:0 gegen die WSG Tirol in der 28. Runde hob die Steirer von der Abstiegskonkurrenz ab und eine schöne Revanche für das 1:5 aus dem Herbst glückte dabei auch. Gerade im Saisonfinish wurde die Mannschaft unter Markus Schopp gefestigter, fand die Torgefahr wieder und speziell die Wintertransfers von Donis Avdijaj und Dominik Prokop machten einen klaren Unterschied aus – während die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf im Winter auf dem Transfermarkt einiges verbockte…

TOPS

Ruben Providence

Die Leihgabe der AS Roma brauchte ein bisschen, um in die Spur zu kommen, hatte aber im „unteren Playoff“ genau die Bühne, die er für seine Entwicklung brauchte. Dass die Hartberger es schafften, die Kaufoption auf den 21-Jährigen zu ziehen, spricht für den Klub und ist angesichts seines weiter großen Entwicklungspotentials positiv für die Liga.

Donis Avdijaj

Der 26-Jährige ist seit seinem ersten und auch zweiten Österreich-Gastspiel wieder weitergereift und nahm im Hartberger Mittelfeld die Fäden in die Hand. Hatte im Saisonfinish großen Anteil am Klassenerhalt seines Teams, wird die Hartberger aber vermutlich auch postwendend wieder verlassen…

Dominik Prokop

In seiner Austria-Zeit galt Prokop als Riesentalent, doch irgendwann verpasste er die richtige Abzweigung und musste sich in Wiesbaden und Kroatien verdingen. Was er allerdings im letzten halben Jahr in Hartberg zeigte, ist wieder ansatzweise damit vergleichbar, wofür er einst in Wien-Favoriten hochgelobt wurde. Gut für Hartberg, dass man es schaffte, den 26-Jährigen fix über die Saison hinaus zu verpflichten.

Dominik Frieser

Der einstige England-Legionär wurde in Hartberg schnell zur Integrationsfigur und zudem noch zum besten Assistgeber des Teams. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Klassenerhalt.

FLOPS

Eylon Almog

Der israelische Mittelstürmer kam im Sommer leihweise von Maccabi Tel Aviv, traf sowohl in seiner ersten Bundesligapartie, als auch im Cup – doch danach kam nichts mehr. Wurde nach zehn Pflichtspielen und durchwachsenen Leistungen wieder nach Tel Aviv zurückgeschickt.

Albert Ejupi

Ein klassischer Fehlkauf: Der mittlerweile 30-jährige Schwede wurde als Stabilisator fürs zentrale Mittelfeld geholt, spielte in der Bundesliga aber nur knapp 500 Minuten und wurde im Winter nach Israel abgegeben.

Christian Klem

Ein Bundesliga-Dauerbrenner verlässt wohl die Bühne der ersten Spielklasse. Im Herbst war Christian Klem lange verletzt, weshalb er im Frühjahr nie wieder in die Spur fand und unterm Strich nur knapp 400 Minuten auf dem Platz stand. Wird Hartberg im Sommertransferfenster verlassen.

Patrick Farkas

Auch Klems Gegenüber Patrick Farkas spielte nur noch eine untergeordnete Rolle. Zwar kam der vierfache österreichische Meister auf mehr Einsatzminuten als Klem, allerdings konnte auch der 30-jährige Burgenländer dem Hartberger Spiel nie seinen Stempel aufdrücken.

René Kriwak

Rapids 198cm großer Leihstürmer kam über die Reservistenrolle nie hinaus und blieb mit Ausnahme einer guten Phase im Oktober völlig ungefährlich. Auf ihn war das Spiel der Hartberger nie richtig zugeschnitten.

Seth Paintsil

Nachdem er in der Vorsaison ansatzweise zeigte, was ihn ihm stecken könnte, versuchte man es heuer noch einmal mit dem Ghanaer – doch wieder blieb er vollkommen blass und so wurde der Vertrag im April aufgelöst. Paintsil wechselt im Sommer nach Malta.

AUFSTEIGER

Mamadou Sangaré

Was wäre Hartberg ohne Salzburger Leihspieler fürs Mittelfeld? Auch diesmal ist einer dieser Leihspieler wieder als Aufsteiger zu bezeichnen: Der 21-jährige Malier Mamadou Sangaré, der im Herbst beim belgischen Klub Zulte-Waregem noch keine gute Figur machte, avancierte in Hartberg nach und nach zum Mittelfeldorganisator und zu einem der besten Assist-Assist-Geber der Liga.

STATISTIKEN

Tore

7 – Donis Avdijaj, Dario Tadic

6 – Ruben Providence

4 – Dominik Prokop

3 – Okan Aydin

2 – Mamadou Sangaré, Jürgen Heil, Lukas Fadinger, René Kriwak

1 – Dominik Frieser, Eylon Almog, Matija Horvat

Assists

6 – Dominik Frieser

5 – Donis Avdijaj

4 – Ruben Providence, Dario Tadic

3 – Jürgen Heil

2 – Thomas Rotter

1 – Okan Aydin, Lukas Fadinger, Dominik Prokop, René Kriwak, Eylon Almog, Mario Sonnleitner, Matija Horvat, Tobias Kainz, Patrick Farkas, Albert Ajupi, Philipp Sturm

Assist-Assists

6 – Mamadou Sangaré

4 – Ruben Providence

3 – Dominik Frieser, Okan Aydin, Tobias Kainz

2 – Dario Tadic, Lukas Fadinger, Seth Paintsil

1 – Donis Avdijaj, Jürgen Heil, Mario Sonnleitner, Raphael Sallinger, Ousmane Diakité

Gesamte Punkte: 33

Expected Points: 42.80

Erzielte Tore: 39

Expected Goals: 48.42