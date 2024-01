Trainingsauftakt bei RB Salzburg ohne drei Stürmer

Am kommenden Samstag absolviert der FC Red Bull Salzburg das erste Mannschaftstraining am Rasen des Trainingszentrums Taxham. Der interne Start der Vorbereitung auf das...

Am kommenden Samstag absolviert der FC Red Bull Salzburg das erste Mannschaftstraining am Rasen des Trainingszentrums Taxham. Der interne Start der Vorbereitung auf das Fußball-Frühjahr 2024 beginnt bereits mit den Leistungstests für das Team, die in den beiden Tagen davor abgewickelt werden.

Insgesamt stehen den Roten Bullen rund vier Trainingswochen, drei Testspiele und ein Trainingslager zur Verfügung, um für Anfang Februar gerüstet zu sein, wo es gleich sehr anspruchsvoll – nämlich mit dem UNIQA ÖFB Cup-Viertelfinale beim LASK und dem ADMIRAL Bundesliga-Heimmatch gegen Sturm Graz – beginnt.

Trainer Gerhard Struber meint zu dieser wichtigen Phase: „Ich freue mich, dass wir wieder loslegen und unsere Spieler wieder in Taxham begrüßen können. Für uns gilt es jetzt, die nächsten Wochen intensiv zu nutzen, um noch besser zusammenzuwachsen und gemeinsam an unserer Spielidee zu arbeiten. Für uns geht es ja gleich gegen starke Gegner los, darauf werden wir uns bestmöglich vorbereiten.“

Drei Stürmer beim Afrika-Cup

Im Rahmen der Vorbereitung muss der Serienmeister auf drei Offensivspieler verzichten. Sekou Koita (Mali), Karim Konate (Elfenbeinküste) und Dorgeles Nene (Mali) sind mit ihren Heimatländern beim Afrika-Cup im Einsatz, der Zeitpunkt ihrer Rückkehr hängt vom Turnierverlauf ab.

Dafür absolviert FC Liefering-Youngster Adam Daghim die Vorbereitung mit den Roten Bullen.

Pause bzw. Wiedereingliederung

Noch nicht in Salzburg ist Nicolas Capaldo, der seine Therapie nach der Knieoperation momentan noch in Argentinien absolviert. Maurits Kjaergaard, Oumar Solet und Aleksa Terzic werden nach ihren langen Verletzungspausen langsam wieder in den Trainingsbetrieb integriert.

Medientermine zum Start

Bei der ersten Trainingseinheit am Samstag, die ab 10:30 Uhr im Trainingszentrum Taxham stattfindet, darf auch gefilmt und fotografiert werden. Dafür ist eine Anmeldung an [email protected] erforderlich.

Mixed Zone danach

Im Anschluss an das Training gibt es dann in Taxham ab 12:30 Uhr eine Mixed Zone, bei der Sportdirektor Bernhard Seonbuchner, Trainer Gerhard Struber und ein Spieler für Fragen zur Verfügung stehen (Anmeldung an [email protected]).

Vorbereitungstermine

Hier die gesammelten Termine der Vorbereitung der Roten Bullen auf die Frühjahrssaison 2024:

04./05. Jänner

Leistungstests

Samstag, 06. Jänner, 10:30 Uhr

Start Mannschaftstraining in Taxham

Samstag, 06. Jänner, 12:30 Uhr

Mixed Zone in Taxham

11. bis 20. Jänner

Trainingslager in Marbella

Samstag, 13. Jänner, 16:00 Uhr, Marbella

Testspiel: FC Red Bull Salzburg – SV Elversberg (D)

Freitag, 19. Jänner, 16:00 Uhr, Marbella

Testspiel: FC Red Bull Salzburg – FK Bodö Glimt

Samstag, 27. Jänner, 14:00 Uhr, Trainingszentrum Taxham

Testspiel: FC Red Bull Salzburg – Slask Wroclaw (Pol)

Freitag, 02. Februar, 18:00 Uhr (Raiffeisen Arena)

UNIQA ÖFB Cup, Viertelfinale: LASK – FC Red Bull Salzburg

Freitag, 09. Februar, 20:30 Uhr (Red Bull Arena)

ADMIRAL Bundesliga: FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz

