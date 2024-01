Trainingsstart beim WAC mit neuem Gesicht im Wolfsrudel

Nach einer 4-wöchigen Winterpause geht es für die Wölfe wieder los. Cheftrainer Manfred Schmid bittet am heutigen Montag um 15 Uhr zum Auftakt in...

Cheftrainer Manfred Schmid bittet am heutigen Montag um 15 Uhr zum Auftakt in die Wintervorbereitung. Bevor es für unsere Jungs am 21. Jänner ins Trainingslager nach Spanien geht, stehen noch zwei intensive Trainingswochen im Lavanttal am Programm. Alle Infos zur Wintervorbereitung der Wölfe findest du hier.

Neues Gesicht im Wolfsrudel

Mit Michael Morgenstern ist auch der erste Winterneuzugang der Wölfe ab sofort im Trainingsbetrieb der Profis dabei. Der 17-jährige Offensivspieler kommt vom FC Lendorf aus der Kärntner Liga zum Wolfsrudel. Nachdem er im Herbst bei einem Probetraining überzeugen konnte, unterschrieb das junge Talent aus Kärnten bei den Wölfen einen Vertrag bis 2026 inklusive Option auf ein weiteres Jahr.