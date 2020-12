Transfer-Vorentscheidung kommende Woche: Um Szoboszlai wird’s ernst!

Rund um einen baldigen Transfer von Dominik Szoboszlai zu einem internationalen Topklub wird’s nun offenbar ernst. Bereits nächste Woche soll eine (Vor-)Entscheidung rund um...

Rund um einen baldigen Transfer von Dominik Szoboszlai zu einem internationalen Topklub wird’s nun offenbar ernst. Bereits nächste Woche soll eine (Vor-)Entscheidung rund um den Salzburg-Jungstar fallen.

Der bestens informierte Journalist und BBC-Korrespondent David Ornstein veröffentlichte nun Details über die Rahmenbedingungen und Klauseln rund um einen Szoboszlai-Transfer. Die Details erinnern ein wenig an den Transfer von Erling Haaland nach Dortmund.

Als Teenager von Videoton gekommen

Szoboszlai wechselte im März 2017 aus dem Nachwuchs von Videoton nach Salzburg. Damals bezahlten die Bullen eine halbe Million Euro für den 17-Jährigen, der vorerst in der U18 und in der UEFA Youth League zum Einsatz kam. Recht schnell landete Szoboszlai beim FC Liefering, für den er in 42 Spielen 16 Tore und 11 Assists beisteuerte.

Schlüsselspieler der Salzburger Erfolgsmannschaft

Sein Debüt für die Kampfmannschaft gab er schließlich am 27. Mai 2018, als Salzburg in der letzten Meisterschaftsrunde mit 0:4 bei der Wiener Austria verlor. In der darauffolgenden Saison war er bereits ein Ergänzungsspieler bei den Roten Bullen. Mittlerweile bestritt der 20-jährige Ungar zwölf Länderspiele für sein Land (drei Tore) und steuerte in 79 Spielen für die Salzburger 25 Tore und 33 Assists bei.

RB Leipzig soll in der Pole Position sein

Interesse für den kreativen Mittelfeldspieler gibt es aus zahlreichen Top-Ligen. Am wahrscheinlichsten scheint aber ein Wechsel nach Deutschland oder England. RB Leipzig soll sich derzeit in der Pole Position um die Szoboszlai-Verpflichtung befinden, allerdings sollen auch die Bayern, Arsenal, Tottenham und Liverpool am Jungstar interessiert sein.

Das „Who is Who“ ist interessiert

Auch aus anderen Ländern gibt es Interesse für Szoboszlai: Real Madrid, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, AC Milan – es scheint als hätte der gebürtige Budapester die freie Auswahl. Und Szoboszlai ist angesichts seines riesigen Potentials für derartige Kapazunder als Schnäppchen zu bezeichnen.

Szoboszlai muss sich bis kommenden Dienstag deklarieren

Ornstein verlautbarte nun auf Twitter und im kostenpflichtigen Sportmedium „The Athletic UK“ erste Details zum (möglichen) bevorstehenden Deal: Szoboszlai muss sich bis zum 15. Dezember deklarieren, ob er seinen bis Sommer 2022 Vertrag in Salzburg zumindest noch kurzfristig weitererfüllt. Bis 31. Dezember können interessierte Vereine dann ihre Angebote abgeben. Die geforderte Ablösesumme, offenbar eine festgeschriebene Klausel, beträgt 25 Millionen Euro, die innerhalb von zwei Wochen vollständig zu bezahlen ist. Red Bull Salzburg erhält darüber hinaus 20% der nächsten Transfersumme. Hier handelt es sich um eine Scheibe der Gesamtsumme, nicht um den Transfergewinn. Schwer vorstellbar, dass Szoboszlai unter diesen Voraussetzungen nicht bereits im Winter eine neue Herausforderung annimmt – vor allem, wenn man bedenkt, wie extrem die Transfersummen in den letzten Jahren explodierten…