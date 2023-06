Transfergerücht: Bietet SK Sturm um AS-Roma-Spieler mit?

Laut italienischen Medien ist Rechtsverteidiger Bryan Reynolds im Gespräch beim SK Sturm. Ob ein Transfer allerdings zustande kommt, ist ein wenig fraglich. Die Grazer...

Laut italienischen Medien ist Rechtsverteidiger Bryan Reynolds im Gespräch beim SK Sturm. Ob ein Transfer allerdings zustande kommt, ist ein wenig fraglich. Die Grazer sind nämlich nicht die einzigen Interessenten und müssten eine beachtliche Summe für den zweifachen US-Nationalspieler abgeben.

Das italienische Sportportal retesport.it berichtete zuerst von dem Interesse des SK Sturm am Rechtsverteidiger. Bryan Reynolds, der noch bis Sommer 2025 einen Vertrag bei der AS Roma hat, überzeigte bei seiner Leihe in Westerlo und steuerte in der höchsten belgischen Spielklasse in 27 Spielen einen Treffer und starke fünf Assists bei. Westerlo war bereit drei Millionen Euro Ablöse zu bezahlen, doch die Römer verlangen mehr.

Die AS Roma überwies immerhin knappe sieben Millionen Euro für den Rechtsverteidiger, als dieser vom FC Dallas in die Serie A wechselte. Auch wenn er für Mourinho keine Option für die Kampfmannschaft sein dürfte, wollen die Römer eine ähnliche Summe bei einem Verkauf des Rechtsverteidigers sehen. Westerlo erhöhte das Angebot nicht, es besteht aber Interesse von weiteren Vereinen. Das italienische Sportportal bringt dabei den SK Sturm, West Ham United und Sparta Prag und Feyenoord ins Spiel.

Man kann davon ausgehen, dass sich Westerlo und die AS Roma in der Mitte hätten treffen können, doch selbst rund fünf Millionen Euro waren den Belgier zu viel. Ob Sturm bei diesem Wettbieten wirklich teilnimmt, ist doch ein wenig fraglich, auch wenn durchaus Bedarf auf dieser Position besteht. Nachdem Sandro Ingolitsch die Blackies verlassen wird, gibt es mit dem starken Jusuf Gazibegović nur eine Option, was angesichts der bevorstehenden Europacup-Saison natürlich viel zu dünn ist. Zudem ist es leicht möglich, dass Gazibegović ebenfalls umworben wird. Immerhin gab es in der Vergangenheit Gerüchte um Transfer zu Inter, Stuttgart und dem 1. FC Köln.

Sollten die Grazer eine ähnliche Summe für den Bosnier lukrieren, die die AS Roma für Bryan Reynolds verlangt, wäre ein Transfer natürlich schon realistischer. Ansonsten wäre es schon extrem ambitioniert und etwas atypisch, wenn der SK Sturm für einen Rechtsverteidiger so eine Summe ausgibt.

Hier könnt ihr euch einige Highlights des Rechtsverteidigers ansehen: