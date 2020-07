WAC verpflichtet georgischen Linksverteidiger Giorbelidze

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung des georgischen Linksverteidigers Guram Giorbelidze bekannt. Der 24-jährige Verteidiger wechselt vom georgischen Erstligisten FC Dila zu den...

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung des georgischen Linksverteidigers Guram Giorbelidze bekannt. Der 24-jährige Verteidiger wechselt vom georgischen Erstligisten FC Dila zu den Wölfen ins Lavanttal, wo er einen Zweijahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr unterschreibt. Der ehemalige U21-Teamspieler Georgiens absolvierte für den FC Dila insgesamt 33 Spiele in der höchsten Spielklasse seines Landes. Zuvor trug er in 34 Partien das Trikot von Sioni Bolnisi, ehe er nach der Saison 2018/2019 zum FC Dila wechselte.

Quelle: WAC Presseservice