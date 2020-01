Wiener Austria angelt sich Leihspieler aus Gladbach

Bereits am kommenden Montag ist Trainingsstart beim FK Austria Wien, mit Andreas Poulsen wird auch gleich ein neues Gesicht dabei sein. Der dänische U21-Teamspieler kommt vom deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

Das Leihgeschäft gilt vorerst bis zum Sommer, der 20-Jährige ist linker Außenverteidiger und passt genau in das Anforderungsprofil der Violetten.

Sport-Vorstand Peter Stöger: „Andreas ist ein sehr hoffnungsvoller Spieler, dessen Transfer in erster Linie aufgrund der sehr guten Kontakte von Sportkoordinator Alexander Bade nach Deutschland zustande gekommen ist. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat, er wird mit seinen Qualitäten gut zu uns passen.“

Vor Gladbach spielte der Däne in seiner Heimat beim FC Midtjylland, arbeitete sich dort von der Jugend bis in die Kampfmannschaft empor. Poulsen wird erstmals am 6. Jänner 2020 mit seinen neuen Teamkameraden trainieren, Auftakt auf dem Gelände der Generali-Arena ist um 15:00 Uhr.

Alex Bade: „Danke auch an die Verantwortlichen in Gladbach, mit denen die Abwicklung völlig unkompliziert umgesetzt werden konnte.“

Quelle: Pressemeldung Austria Wie