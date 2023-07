WSG Tirol holt David Gugganig aus Wolfsberg zurück

Der 26-jährige Innenverteidiger kehrt mit sofortiger Wirkung zur WSG Tirol zurück. ‚Man sieht sich immer zweimal im Leben‘, so lautet ein bekanntes Sprichwort, das...

‚Man sieht sich immer zweimal im Leben‘, so lautet ein bekanntes Sprichwort, das nun auch auf David Gugganig und die WSG Tirol zutrifft. Der gebürtige Kärntner kehrt nach zwei Saisonen beim Wolfsberger AC zurück nach Tirol und unterschreibt ein längerfristiges Arbeitspapier. Nach seinem Wechsel im Jänner 2017 vom FC Liefering zur WSG Tirol avancierte der 1,92 Meter große Linksfuß zum unangefochtenen Stammspieler im System von Cheftrainer Thomas Silberberger und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg ins österreichische Oberhaus sowie am historischen Einzug in das Meisterplayoff der WSG Tirol in der Saison 2020/21.

Stefan Köck zur die Personalie Gugganig:

„Es freut mich sehr, dass David wieder bei der WSG Tirol ist. Er ist sowohl auf sportlicher als auch auf charakterlicher Ebene eine wahre Bereicherung und wir sind überzeugt, dass er wieder mit konstant guten Leistungen unserem Team helfen wird.“

Thomas Silberberger ist von den Qualitäten Gugganigs überzeugt:

„Mit Guggi kommt ein toller Spieler als auch Mensch zu uns zurück, der bei der WSG Tirol bereits seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Ich bin mir sicher, dass er bei uns zu alter Stärke zurückfinden wird.“

David Gugganig freut sich über die Rückkehr:

„Ich freue mich extrem, wieder hier zu sein. Die Entscheidung über die Rückkehr nach Tirol ist mir nicht schwergefallen. Die Vorfreude auf die nächsten Wochen ist riesig.“

( Pressemeldung WSG Tirol )