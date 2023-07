Mahrez wechselt zum Jaissle-Klub, auch Henderson nach Saudi-Arabien

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Jordan Henderson

ZM, 33, ENG | Liverpool FC – > Al-Ettifaq

Der Liverpool-Kapitän und 77-fache englische Nationalspieler vollzieht einen umstrittenen Wechsel nach Saudi-Arabien: Die englische LGBT-Community war durchaus geschockt darüber, dass der 33-Jährige sich Al-Ettifaq anschließen wird, nachdem er ein großer Unterstützung der Bewegung war. Liverpool, wo Henderson zwölf Jahre lang spielte, die Champions League gewann und in 492 Spielen 33 Tore und 61 Assists erzielte, wird 14 Millionen Euro Ablöse für den Routinier erhalten. Al-Ettifaq hatte zuletzt auch den Schotten Jack Hendry vom FC Brügge, sowie Lyon-Stürmer Moussa Dembélé verpflichtet.

Samuel Chukwueze

RA, 24, NIG | Villarreal CF – > AC Milan

Villarreals nigerianischer Rechtsaußen Samuel Chukwueze schließt sich für fünf Jahre dem AC Milan an. Die Rossoneri bezahlen 20 Millionen Euro Ablöse für den dribbelstarken Flügelspieler. Chukwueze wechselte vor sechs Jahren direkt aus der nigerianischen Diamond Academy in den Nachwuchs des „gelben U-Boots“ und arbeitete sich beharrlich bis in die Kampfmannschaft vor, wo er schlussendlich in 207 Spielen 37 Tore und 31 Assists erzielte. Chukwueze war auch als möglicher Neuzugang bei Real Madrid im Gespräch, entschied sich nun aber für den Transfer, der für mehr Einsatzzeit bürgt.

Cem Türkmen

ZM, 21, TUR/GER | SC Austria Lustenau – > MKE Ankaragücü

Die vergangenen zwei Saisonen verbrachte der Deutsch-Türke Cem Türkmen beim SC Austria Lustenau, wo er auf 61 Einsätze kam, insgesamt aber hinter den Erwartungen blieb. Der einstige Bayer-Leverkusen-Nachwuchsspieler gehörte seit Sommer 2021 dem Lustenauer Kooperationsklub Clermont, für den er aber keine einzige Partie absolvierte und lediglich an die Vorarlberger verliehen wurde. Die Franzosen trennen sich nun aber fix vom 21-Jährigen, der für drei Jahre in Ankara unterschrieb. Der türkische U21-Teamspieler ist bereits der neunte Neuzugang bei Ankaragücü, das aktuell vom ehemaligen Pasching-, LASK- und Admira-Legionär Tolunay Kafkas trainiert wird.

Riyad Mahrez

RA, 32, ALG | Manchester City – > Al-Ahli SFC

Fünf Jahre lang kickte der algerische Offensivspieler Riyad Mahrez für Manchester City, wurde viermal Meister und gewann in der vergangenen Saison mit den „Skyblues“ die Champions League. Genau wie sein einstiger Teamkollege Ilkay Gündogan, der nach Barcelona abwanderte, entschied sich Mahrez nun für einen Schlussstrich seiner Manchester-Zeit und wechselt um 35 Millionen Euro nach Saudi-Arabien, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieb. Sein neuer Klub ist der Aufsteiger und Großeinkäufer Al-Ahli Saudi, der zuvor bereits Spieler wie Edouard Mendy und Roberto Firmino verpflichtete. Der Klub wird in den nächsten drei Jahren vom bisherigen Salzburg-Coach Matthias Jaissle betreut werden.