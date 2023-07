Al-Hilal knackt erneut saudischen Transferrekord, neuer Klub für Isco

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Pape-Alioune Ndiaye

IV, 25, FRA/SEN | SC Rheindorf Altach – > Sanliurfaspor

Zwei Jahre lang stand der senegalesisch-stämmige Franzose Pape-Alioune Ndiaye beim SCR Altach unter Vertrag – allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Für die Kampfmannschaft der Vorarlberger bestritt der 203cm große Innenverteidiger 24 Spiele, erwies sich aber als fehleranfällig und aufbauschwach. In der vergangenen Spielzeit spielte der 25-Jährige deshalb hauptsächlich für die zweite Mannschaft der Altacher. Nun zieht Ndiaye weiter in die Türkei: Der Zweitligist Sanliurfaspor verpflichtete ihn ablösefrei.

Malcom

RA, 26, BRA | Zenit St. Petersburg – > Al-Hilal

Der saudische Top-Klub Al-Hilal sorgt neuerlich für einen saudischen Top-Transfer: Erst vor wenigen Wochen holte der Verein den Portugiesen Ruben Neves um 55 Millionen Euro, doch diese bisherige Rekordtransfersumme wurde nun noch einmal überboten: Der zweifache brasilianische Teamspieler Malcom kommt um 60 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg, wo er in den letzten vier Jahren in 109 Spielen 42 Tore erzielte und zuletzt mit 23 Treffern russischer Torschützenkönig wurde. Zuvor hatte Al-Hilal den bereits erwähnten Ruben Neves, aber auch Sergej Milinkovic-Savic und Kalidou Koulibaly verpflichtet und damit in der laufenden Transferzeit bereits 178 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.

Isco

OM, 31, ESP | vereinslos – > Betis Sevilla

Der einstige spanische Top-Spielmacher und fünffache Champions-League-Sieger Isco hat nun endlich einen neuen Verein gefunden: Der 31-Jährige schließt sich nach halbjähriger Vereinslosigkeit Betis Sevilla an und unterschreibt dort vorerst für ein Jahr. Der 38-fache Nationalspieler Spaniens war zuletzt bei zahlreichen Klubs, unter anderem Rayo Vallecano, Everton, aber auch Union Berlin und RB Leipzig im Gespräch. Bei Betis ist er nun bereits der siebte Neuzugang, nachdem der Klub unter anderem Héctor Bellerín, Ayoze Pérez und Marc Bartra verpflichtete.

Matteo Anzolin

LV, 22, ITA | Wolfsberger AC – > US Triestina

Der italienische Linksverteidiger Matteo Anzolin verlässt den Wolfsberger AC nach nur einem Jahr und wechselt zum Serie-C-Klub US Triestina. Der langjährige Juventus-Nachwuchsspieler zeigte in seinen ersten Partien für den WAC gute Ansätze, wurde aber mit Fortdauer der Saison schwächer und kam am Ende nur auf 23 Spiele für die Lavanttaler, in denen er insgesamt vier Assists beisteuerte. In Triest unterschrieb er nun einen Vertrag bis Sommer 2026.