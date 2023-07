Einigung erzielt: Rasmus Höjlund vor Wechsel zu Manchester United

Nach einem langen Transfer-Hickhack soll der Wechsel von Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund zu Manchester United nun vor einem Abschluss stehen. Der 20-jährige Däne bringt damit...

Atalanta war offenbar kein einfacher Verhandlungspartner für die Red Devils. Der Serie-A-Klub soll 80 bis 100 Millionen Euro für den 191cm großen Stürmer eingeplant haben – Manchester United wies die bisherigen Angebote allerdings als unrealistisch zurück.

Manchester United blieb aber hartnäckig, gab immer wieder neue Angebote ab und laut dem italienischen Top-Fußballjournalisten Fabrizio Romano soll man sich nun auf ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro geeinigt haben. Schon heute soll Höjlund einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison beim Vorjahresdritten der Premier League unterschreiben.

Das renommierte Sportportal „The Athletic“ schreibt sogar von einer noch höheren Ablöse: Demnach soll Höjlund Atalanta 75 Millionen Euro plus 10 Millionen an möglichen Boni einbringen.

Sturm Graz wird so oder so mit etwa 3,4 Millionen Euro am Transfer mitpartizipieren. Die Grazer sollen etwa drei Millionen mit einer Weiterverkaufsbeteiligung einnehmen, was den Gesamtwert des eigentlichen Transfers von Sturm zu Atalanta auf über 20 Millionen Euro schrauben wird. Weiters hat der österreichische Cupsieger und Vizemeister Anspruch auf einen Solidaritätsbeitrag von 0,5% der Ablöse, also etwa weitere 350.000 bis 375.000 Euro.