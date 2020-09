Lindner nach Basel, Bjelica kehrt in seine Heimatstadt zurück

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Kresimir...

Kresimir Kovacevic

ST, 26, CRO | SV Lafnitz – > KF Feronkeli

Die letzten 4 ½ Jahre verbrachte der kroatische Angreifer Kresimir Kovacevic in Österreich: Über Bad Tatzmannsdorf kam er nach Hartberg, wo er Bundesligaerfahrung sammeln konnte und zuletzt kickte er nach einem kurzen Intermezzo bei Kustosija Zagreb in Lafnitz. Nun verlässt der in Deutschland geborene Stürmer Österreich wieder und wechselt in den Kosovo. Der 190cm-Mann, der in der Bundesliga in sieben Spielen drei Tore erzielte und in der 2.Liga in 19 Partien sechsmal traf, schließt sich dem KF Feronkeli an.

Nenad Bjelica

TR, 49, CRO | vereinslos – > NK Osijek

Fünf Monate nach seinem Aus bei Dinamo Zagreb hat der Ex-Austria- und Wolfsberg-Coach Nenad Bjelica einen neuen Verein gefunden. Beim NK Osijek erhält der 49-Jährige umfassende Befugnisse und nimmt eine Rolle ein, wie etwa Peter Stöger derzeit bei der Austria. Bjelica, der zuletzt zweimal mit Dinamo Zagreb Meister wurde, unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Für Bjelica ist es die Rückkehr in seine Geburtsstadt und als Aktiver spielte er insgesamt drei Jahre für den NK Osijek. Seine wohl besten Partie für den Klub absolvierte er im UEFA-Cup gegen den SK Rapid: Osijek gewann im Jahr 2000 gegen schwache Rapidler beide Partien und Bjelica überzeugte bei einem Gesamtscore von 4:1 mit drei Treffern.

Callum Wilson

ST, 28, ENG | AFC Bournemouth – > Newcastle United

Nach sechs Jahren verlässt der vierfache englische Teamspieler Callum Wilson den AFC Bournemouth und wechselt nach Newcastle. Die Magpies bezahlen 22,3 Millionen Euro Ablöse für den Mittelstürmer und statten ihn mit einem Vierjahresvertrag aus. In der vergangenen Saison hatte Wilson acht Tore und drei Assists in 35 Premier-League-Partien beigesteuert. Insgesamt erzielte der 28-Jährige in 187 Pflichtspielen für Bournemouth 67 Tore und 30 Assists. Zuletzt war Wilson auch mit Aston Villa und West Ham United in Verbindung gebracht worden. Bei Newcastle ist er nun direkter Konkurrent des Ex-Rapidlers Joelinton.

Heinz Lindner

TW, 30, AUT | SV Wehen Wiesbaden – > FC Basel

Nach nur einem Jahr kehrt der 28-fache ÖFB-Teamtorhüter Heinz Lindner in die Schweiz zurück. Die vergangene Saison verbrachte der 30-jährige Linzer in der zweiten deutschen Bundesliga beim SV Wehen Wiesbaden. Davor hütete er bis zum unerwarteten Abstieg zwei Jahre lang das Tor des Grasshoppers Club. Nun unterschrieb Lindner einen Dreijahresvertrag beim FC Basel. Die Basler verkauften ihren Einserkeeper Jonas Omlin zuletzt um sechs Millionen Euro an Montpellier. Lindner, der in seiner Zeit bei den Grasshoppers als einer der besten Keeper der Schweizer Liga galt, wird sich demnach mit dem 23-jährigen Djordje Nikolic um das „Einserleiberl“ streiten.