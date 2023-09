Nachwuchs: Dritt- und Viertliga-Junglegionäre starteten in die Saison

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen erscheint einmal pro Monat!

AUGUST 2023

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Benjamin Kanuric ( FC Ingolstadt



ZM – 20 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Nachdem er zu Saisonbeginn noch wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte, spielte Benjamin Kanuric im August in drei Ligaspielen für die Ingolstädter. Bei seinem Startelfdebüt gegen Saarbrücken erzielte er einen Treffer und einen Assist.

Michael Glück ( TSV 1860 München )

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (1/0/0 für 1860 München II)

Michael Glück fehlte zu Saisonbeginn mit einer Handverletzung und kam daher bisher nur einem Einsatz in der zweiten Mannschaft der Münchner Löwen in der Bayernliga Süd.

Benjamin Böckle (Preußen Münster)

LV – 20 Jahre (Jg. 02)

Der Linksverteidiger Benjamin Böckle kam im August für seinen Klub Fortuna Düsseldorf zu keinen Einsätzen und wurde daher Ende August an den Drittligisten Preußen Münster verliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

Angelo Gattermayer (Waldhof Mannheim)

RA – 21 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Angelo Gattermayer wechselte Mitte Juli von der Admira zu Waldhof Mannheim. Beim deutschen Drittligisten kam er in der ersten Runden der 3. Liga zu einem 22-minütigen Einsatz gegen 1860 München, stand danach im August aber nicht mehr im Kader der Mannheimer.

Pascal Fallmann (SC Freiburg II)

RV – 19 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele

Der Rapid-Leihspieler Pascal Fallmann begann in den ersten drei Saisonspielen für die zweite Mannschaft des SC Freiburg, spielte einmal durch und wurde zweimal ausgewechselt. Dabei kam er zweimal als Rechtsverteidiger und einmal als Rechtsaußen zum Einsatz. In der letzten August-Partie saß er auf der Bank des Teams.

Adem Podrimaj (Hannover 96 II )

DM/ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele

Der kosovarisch-stämmige Steirer Adem Podrimaj stand in allen August-Spielen von Hannover 96 II in der Startelf, spielte einmal durch und wurde dreimal ausgewechselt.

Mehmet Sahin (VfB Stuttgart II )

IV/DM – 19 Jahre (Jg. 04)

Mehmet Sahin war zuletzt Kapitän der Stuttgarter U19, für die er bereits seit drei Jahren spielte und stieg im Sommer in die zweite Mannschaft der Schwaben auf. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Aboubacar Cissé (Wacker Burghausen)

ST – 22 Jahre (Jg. 01)

In der letzten Woche der Transferzeit wurde Aboubacar Cissé von seinem Klub Wacker Burghausen freigestellt und ist demnach aktuell auf Vereinssuche.

Dennis Schmutz (Wacker Burghausen)

ZM – 22 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Der zentrale Mittelfeldspieler Dennis Schmutz stand in allen August-Spielen von Wacker Burghausen in der Startelf, spielte einmal durch und wurde dreimal ausgewechselt.

Jonas Rossdorfer (SV Schalding-Heining)

LV – 21 Jahre (Jg. 02) – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Jonas Rossdorfer spielte in allen August-Partien des SV Schalding-Heining als Linksverteidiger durch und steuerte beim 1:5 gegen Vilzing seinen ersten Saisonassist bei.

Erijon Shaqiri (TuS Koblenz)

ST – 20 Jahre (Jg. 02) – 5 Spiele – 1 Tor

Erijon Shaqiri spielte in allen fünf August-Partien der TuS Koblenz – davon zweimal über die volle Distanz. Die Koblenzer, für die er bereits in der letzten Saison sechs Tore erzielte, verloren aber alle fünf Spiele. Beim 1:3 gegen Eintracht Frankfurt II erzielte er sein erstes Saisontor in der neuen Spielzeit.

Mateo Stickler (AC Prato)

RA – 18 Jahre (Jg. 05)

Seit Mitte August steht der 18-jährige Rechtsaußen Mateo Stickler beim italienischen Viertligisten Prato unter Vertrag. Im August kam er zu keinen Einsätzen für sein neues Team.

Oguzhan Sivrikaya (24 Erzincanspor)

ST – 21 Jahre (Jg. 02)

Im August hatte der türkische Drittligist 24 Erzincanspor nur eine Partie, in der Oguzhan Sivrikaya aber nicht zum Einsatz kam.

Sefik Abali (Iskenderunspor)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Der Innenverteidiger Sefik Abali kam in der einzigen August-Partie des türkischen Drittligisten Iskenderunspor zum Einsatz.

Berkay Dogan (Sariyer)

IV – 21 Jahre (Jg. 02)

Berkay Dogan wechselte vergangene Woche leihweise zum Drittligisten Sariyer, um mehr Spielpraxis sammeln zu können. In der einzigen August-Partie des Drittligisten spielte er bis zur 77. Minute in der Innenverteidigung.

U21 ) Vincent Spari (FC St.Gallen

OM – 19 Jahre (Jg. 04) – 4 Spiele – 1 Tor

Der flexible Offensivspieler Vincent Spari kam in allen vier August-Partien für die St. Gallen U21 zum Einsatz, wobei er dreimal eingewechselt wurde. Beim 4:2-Sieg gegen die Servette U21 erzielte er sein erstes Saisontor.

Ethan Brandy (Lausanne II)

RV/IV – 18 Jahre (Jg. 04) – 2 Spiele

Der Abwehrspieler Ethan Brandy kam in zwei von vier Spielen von Lausanne II im August über die vollen 90 Minuten als Innenverteidiger zum Einsatz.

Noah Kling (Eschen/Mauren)

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Liechtenstein-Legionär Noah Kling kam im August in der vierten Schweizer Liga für Eschen/Mauren zu einem Einsatz über eine Halbzeit und im Liechtensteiner Cup über eine Stunde.

Fatih Gündogdu (FC Balzers)

ZM – 20 Jahre (Jg. 02)

Ebenfalls in der vierten Schweizer Liga und ebenfalls für einen Liechtensteiner Klub spielt der 20-jährige Mittelfeldspieler Fatih Gündogdu. Er schloss sich bereits im letzten Jahr dem FC Balzers an. In der neuen Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Daniel Mandl, abseits.at