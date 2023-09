Querfelds „Eiertor“ ebnet U21 Weg zum Sieg über Bosnien

Nicht nur die A-Nationalmannschaft feierte gestern Abend einen wichtigen Sieg – auch die U21 von Trainer Werner Gregoritsch durfte in der EM-Quali erstmals jubeln. In Ried gab es einen hart erarbeiteten 2:0-Sieg über Bosnien-Herzegowina.

Vor einer Woche kamen die ÖFB-Junioren zum Auftakt der Qualifikation nicht über ein 1:1 auf Zypern hinaus. Christoph Lang verschoss einen Elfmeter, wenige Augenblicke später sah Samson Baidoo Rot, trotzdem ging die U21 durch Thierno Ballo mit 1:0 in Führung. Erst in der Schlussviertelstunde glich Zypern aus.

Im zweiten Spiel gegen Bosnien war ein Sieg somit fast schon Pflicht. Die beiden weiteren Gruppengegner sind mit Frankreich und den aufstrebenden Slowenen unangenehme Teams.

Die Bosnier erwiesen sich als harter Gegner, der aufgrund einer 1:2-Niederlage gegen Slowenien am ersten Spieltag selbst bereits unter Druck stand. Ein kurioses Tor des Rapidlers Leopold Querfeld, der vom A-Nationalteam zur U21 zurückbeordert wurde, um eine Führungsposition im Bosnien-Spiel einzunehmen, führte Österreich aber nach etwa einer Stunde auf die Siegerstraße.

Der Innenverteidiger verwertete einen Eckball des Salzburgers Dijon Kameri zum 1:0 – allerdings mit einem Körperteil, das normalerweise nicht fürs Toreschießen geschaffen ist.

Leopold Querfeld 🇦🇹(2003) headed home the opener!

Dijon Kameri 🇦🇹🇽🇰🇦🇱(2004) with the great corner-kick delivery for the assist!#U21Euro

📽️ @FootColicpic.twitter.com/6xdUww94Y7

— Football Report (@FootballReprt) September 12, 2023