Rapid verlängert mit allen Akademietrainern

Die Kontinuität im Akademiebetrieb des SK Rapid findet ihre Fortsetzung. Die Cheftrainer der jeweiligen grün-weißen Akademieteams David Gattinger (U15), Florian Forster (U16) und Jürgen...

Die Kontinuität im Akademiebetrieb des SK Rapid findet ihre Fortsetzung. Die Cheftrainer der jeweiligen grün-weißen Akademieteams David Gattinger (U15), Florian Forster (U16) und Jürgen Kerber (U18) verlängern ihre Arbeitspapiere in Hütteldorf langfristig. Mit diesen Vertragsverlängerungen will der SK Rapid auf die bisher erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren im Akademiebereich aufbauen und eine langfristige Basis für weitere Erfolge schaffen.

Alle drei hauptverantwortlichen Übungsleiter sind seit über zehn Jahren in Hütteldorf tätig und entsprechend für die Erfolge im Nachwuchs mitverantwortlich. Neben dem Meistertitel der U16 in der Saison 2021/22 stellte der SK Rapid in den vergangenen Jahren stets die meisten österreichischen Nachwuchsnationalteamspieler ab und konnte mit einer hohen Durchlässigkeit an Eigenbauspielern, die den Schritt in den Profifußball schaffen, aufzeigen. Während alle drei Trainer neben der UEFA A Lizenz auch die UEFA Elite Junioren Lizenz aufweisen, absolviert U18-Coach Jürgen Kerber im Moment die UEFA Pro Lizenz. Ein Ausbildungsgrad, den seine beiden Kollegen für die kommenden Jahre ebenso anstreben.

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann:

„Neben der Aus- und Weiterbildung von Spielerinnen und Spielern steht auch die Entwicklung von Trainerinnen und Trainer beim SK Rapid im Vordergrund. Alle drei leisteten in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit und wir freuen uns sehr, sie auf ihren Weg weiter zu begleiten. David, Flo und Jürgen verfügen allesamt über großes Fachwissen, sind fleißig und ambitioniert, daher erwarten wir uns weiterhin eine derartig positive Entwicklung unserer Nachwuchsspieler.“

Akademieleiter Willi Schuldes:

„David, Flo und Jürgen zählen trotz ihres jungen Alters zu den arriviertesten Akademietrainern des Landes. Wir wollten mit den Vertragsunterzeichnungen nicht nur ein Zeichen der Kontinuität setzen, sondern auch Trainern weiter das Vertrauen schenken, die voll und ganz die Ausbildungsphilosophie des SK Rapid leben und Tag für Tag umsetzen. Wir sind sehr zufrieden mit ihrer bisherigen Arbeit und freuen uns auf eine weitere gemeinsame Zukunft.“

( Pressemeldung SK Rapid )