Titelverteidigung: Austria U19 gewinnt Hallenturnier in Göttingen

Der Sieger des 33. REWE Juniorcups in Göttingen heißt Austria Wien! Wie schon im Vorjahr und insgesamt zum fünften Mal in der Geschichte des...

Der Sieger des 33. REWE Juniorcups in Göttingen heißt Austria Wien! Wie schon im Vorjahr und insgesamt zum fünften Mal in der Geschichte des U19-Hallenturniers setzten sich die Veilchen die Krone auf. Auf dem Weg zur Titelverteidigung schlugen die Wiener Publikumslieblinge unter anderem Manchester United, Alkmaar, Mainz 05 und den Hamburger SV.

Die Veilchen absolvierten gleich am Anreise- und ersten Turniertag die ersten beiden Spiele in der Hanseatic-Gruppe. Gegen die regionalen Teilnehmer JSG Witzenhausen/Hebenshausen (5:0) sowie die JFV West Göttingen (4:2) hatte das eigens zusammengestellte und vom sportlichen Akademie-Leiter Manuel Takacs betreute Team keine Probleme.

Am Freitag folgte dann die erste große Herausforderung, ging es gegen den späteren Finalgegner Hamburger SV, der mit 3:2 geschlagen werden konnte. Den höchsten Sieg feierten die Violetten kurz darauf, die JFV Eichsfeld hatte beim 7:0 keine Chance. Gegen den stärksten regionalen Vertreter, den 1. SC Göttingen 05, setzten sich Kapitän Fabian Janković & Co am Samstag mit 3:1 durch. Erst im letzten Gruppenspiel gab es erstmals keinen Sieg, Schalke 04 besiegte die Veilchen mit 2:1.

Souverän in die K.O.-Phase

Austria Wien zog damit hinter den Königsblauen als Zweiter noch vor Göttingen 05 sowie dem HSV in die Zwischenrunde ein und bekam es dort am Sonntagvormittag mit Manchester United, Gruppensieger vor Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf, sowie Union Berlin, Dritter hinter Alkmaar und FC Fulham, zu tun.

Im Duell der Hauptstadt-Teams setzten sich die Veilchen klar mit 5:2 durch, eine gute Stunde später konnten auch die Red Devils 3:2 besiegt werden. Der Einzug in die K.O.-Phase gelang damit äußerst souverän – und es sollte in dieser Tonart weitergehen. Im Viertelfinale sah der 1. FSV Mainz 05 kein Land, mit einem 4:0 marschierten die Violetten ins Halbfinale.

Titelverteidigung gegen den HSV

Dort wartete niemand Geringerer als der amtierende Youth-League-Sieger aus Alkmaar auf Luka Izderić & Co. Die Austria startete wie aus der Pistole geschossen und führte bereits nach wenigen Minuten mit 4:0, ehe die Niederländer den Spieß umdrehten und ausgleichen konnten. Jubeln durften zum Schluss aber wieder die Publikumslieblinge aus Wien, nachdem Aufbauspieler Fabian Janković aus der Distanz erfolgreich war – Finale!

Im mit Spannung erwarteten Endspiel gab es dann ein Wiedersehen mit dem Hamburger SV. Marijan Österreicher brachte die Veilchen rasch in Führung, dem HSV gelang nicht unverdient der Ausgleich. Zwei Minuten vor dem Ende vollendete Sanel Saljić einen überragend vorgetragenen Angriff zum 2:1 und zur erfolgreichen Titelverteidigung!

Austria Wien sicherte sich damit nach 2014, 2015, 2016 und 2023 bereits den fünften Titel in der Göttinger Lokhalle und baute die Führung als Rekordtitelträger aus!