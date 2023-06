Türkischer Spitzenklub jagt Rapid-Juwel Enes Tepecik

Enes Tepecik gilt als eines der Top-Talente des SK Rapid und dürfte nun auf der Liste des türkischen Spitzenklubs Besiktas gelandet sein. Der 19-Jährige war im Herbst Stammspieler in der zweiten Mannschaft der Grün-Weißen, wurde dann aber durch eine hartnäckige Verletzung zurückgeworfen.

Der türkisch-stämmige Tepecik kam in der zweiten Mannschaft der Hütteldorfer auf 37 Einsätze, blieb mit fünf Toren und drei Assists aber hinter den Erwartungen. Er durchlief sämtliche ÖFB-Juniorenauswahlen und spielte zuletzt seine ersten drei Partien für die U19-Nationalmannschaft. Der Weg in die Kampfmannschaft von Rapid dürfte aber noch ein steiniger sein – bisher stand Tepecik bei den Profis noch in keinem Matchkader und mit dem Abstieg des SK Rapid II in die Regionalliga ist der Verbleib der Top-Talente in Wien-Hütteldorf natürlich weniger attraktiv geworden.

Schon in der Vergangenheit zog Tepecik das Interesse türkischer Klubs auf sich, so etwa im vergangenen Sommer von Trabzonspor. Eine Regelung in der Türkei besagt, dass jeder Klub einen gewissen Anteil von türkischen Spielern im Kader haben muss. Doppelstaatsbürger sind für die Klubs eine probate Option, um diese Anforderung zu erfüllen.

Der junge Spielmacher aus Wiener Neustadt hat noch einen Vertrag bis 2025 und würde demnach Ablöse kosten. Vom Interesse von Besiktas berichtete niemand Geringerer als Fabrizio Romano, einer der bekanntesten und bestinformierten Sportjournalisten weltweit mit über 15 Millionen Followern auf Twitter.

Rapid Wien midfielder Enes Tepecik is in the list at Besiktas, one for the options being considered for present & future. 🇹🇷 #transfers

Austrian/Turkish talent could be on the move as many clubs are following him. pic.twitter.com/5LVYtStABk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023