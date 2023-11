Das erwarten die Fans vom Quali-Abschluss in Estland!

Die Nationalmannschaft beschließt ihre erfolgreiche EM-Qualifikation heute Abend mit dem Auswärtsspiel in Estland. Wir haben die Erwartungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Die Nationalmannschaft beschließt ihre erfolgreiche EM-Qualifikation heute Abend mit dem Auswärtsspiel in Estland. Wir haben die Erwartungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Teamchef Nr. 8.000.994: „Zum Abschluss der Quali geht’s nach Estland. Der Kader ist wieder besser beinand als beim letzten Länderspieldoppel. Sportlich geht’s „nur“ noch um die Topfeinteilung für die Auslosung. Ungeachtet dessen finde ich, dass man alleine fürs Selbstbewusstsein alles versuchen muss, um einen überzeugenden Sieg gegen einen Underdog einzufahren. Dann hätte man wenigstens die Hälfte der Spiele gegen Underdogs ohne Gewürge erledigt. Mit anderen Worten: Bitte Estland daheim und Aserbaidschan auswärts NICHT als Vorbild nehmen.“

Christian2016: „Gruppenerster werden wäre gut fürs Prestige, aber die Umstände des belgischen Punkteverlustes gegen Schweden, der uns die Chance überhaupt erst eröffnet hat, trüben die Motivation. Dass darüber hinaus Topf 3 vermutlich besser wäre als Topf 2, ist auch blöd. Trotzdem freut man sich unter Rangnick immer auf ein Länderspiel und immerhin gibt’s ja noch ein paar Tage drauf die Hetz’ gegen Deutschland, damit das Länderspieljahr nicht ganz so trostlos an einem kalten Novemberabend vor vermutlich halbleeren Rängen irgendwo im fernen Tallinn endet.“

Patrax Jesus: „Der Schweinskick gegen Aserbaidschan kann mir nicht mal annähernd die Vorfreude versauen. Wir wissen auch, dass der Tabellenplatz noch nicht fix entschieden ist, aber das ist meiner Meinung nach nebensächlich, weil man bei Rangnick sowieso immer davon ausgehen kann, dass er nichts dem Zufall überlässt. Für jeden einzelnen Spieler geht es außerdem bereits jetzt los, sich für die EM in die Auslage zu spielen. Hoffe auf eine hohe Intensität und, dass sich keiner für Deutschland schont. Das wäre meiner Meinung nach ein absolutes No-Go.“

Teamchef Nr. 8.000.994: „Ab Minute 45 oder vielleicht 60 (hoffentlich bei Führung) könnte man 2-3 Spieler aus der zweiten Reihe bzw. Perspektivspieler probieren, weil eh nicht mehr viele Gelegenheiten kommen. Vielleicht Schmid, Entrup und Seidl?“

limessuperior92: „Da zuletzt eh so viele gefehlt haben, würde ich dieses Mal schauen, dass die beste Elf beginnen kann. Ich hoffe auf einen überzeugenden Auftritt. Die letzten Matches gegen kleine Teams waren doch sehr ernüchternd. Vielleicht kann man solche Spiele auch einmal ohne großes Gewürge gewinnen. Es geht ja nicht darum, die Esten 5:0 wegzuputzen, aber vielleicht schon ein paar zusammenhängende Aktionen zu schaffen.“

Michael_sksg: „Ich sag mal so: Wird ein eher zähes, unspektakuläres Match, aber wird dann doch ein 3:1 für uns.“

Moatl_19: „Also das einzige, dass meine Stimmung sinken lässt ist, dass ich wahrscheinlich nicht das komplette Spiel sehen werde… aber komplett egal, hoffe es gelingt ein vor allem leistungstechnisch positiver Abschluss der EM-Qualifikation. Auch ich würde nominell stark besetzt auftreten und hoffe, dass die letzten mühsamen Partien gegen ähnliche Außenseiter endlich nach oben korrigiert werden. Das alles darf gerne ein weiterer Motivationsschub für das Duell gegen Deutschland und die EM-Auslosung sein. Dass Belgien noch abgefangen wird, glaube ich weniger, aber prinzipiell muss man ja eh zuerst seinen Teil leisten… und eine Setzung in Topf 2 wäre großartig, von irgendwelchen verschenkten Punkten halte ich sowieso nichts.“

PAT87: „Bitte heute kein so tristes Spiel wie 2019 in Riga abliefern. Da hat man den Letten am letzten Spieltag die einzigen drei Punkte ihrer Quali „geschenkt“.“

miffy23: „Das wird ein entspannter und hoher Sieg. Der Druck ist weg, jetzt will man sich für die EM empfehlen, erwarte also viel Ambition, vor allem von den jüngeren Spielern. Außerdem will man sich sicherlich für das Heimspiel gegen Deutschland empfehlen, das juckt jeden Österreicher. 2:0 zur Pause, 2x Arnautovic, nur damit er nach dem Spiel Schmäh über den Polster Toni führen darf, dann kommen Seidl und Entrup, 4:0 Endstand.“

