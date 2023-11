Fans: „Danke für die sehr souveräne EM-Qualifikation“

Was sagen die Fans des österreichischen Nationalteams zum 2:0-Sieg gegen Estland und zum Ende der erfolgreichen EM-Qualifikation? Wir haben uns die Kommentare angesehen und...

Was sagen die Fans des österreichischen Nationalteams zum 2:0-Sieg gegen Estland und zum Ende der erfolgreichen EM-Qualifikation? Wir haben uns die Kommentare angesehen und sie für euch zusammengefasst! Alle Beiträge stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Teamchef Nr. 8.000.994: „Solide Leistung trotz schwierigen Platzverhältnissen. Die ersten 15 Minuten nach der Pause waren ein Genuss – giftig bei den Balleroberungen und endlich mal Tempo im Angriffsspiel! Schade, dass die vielen guten Aktionen in Halbzeit 2 nicht noch mit einem Tor belohnt wurden. Wenn zum Beispiel am Ende Lienhart den Ball durchlässt haut ihn der Sasa rein.“

Svmfan70: „Fasse mich kurz: als jahrzehntelang in Qualis (1998 bis 2015) gequälter ÖFB-Fan sage ich einfach DANKE an das Team, Staff, etc. für diese souveräne Quali- selbst die einzige Niederlage war trotz vieler Ausfälle unverdient!!“

schimli: „Nicht ganz so zach wie gegen Aserbaidschan, aber auch nichts Besonderes. Pflicht erfüllt das wars. Arnautovic ist in neun von zehn Spielen einfach nur noch mühsam anzuschauen. Der nimmt jegliches Tempo aus unserem Offensivspiel.“

limessuperior92: „Die zweite Hälfte hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Man hat sich einige Chancen kreieren können, diese halt nicht genützt. Ein großes Problem ist halt schon, dass vorne wahnsinnig umständlich gespielt wird, so lange es einmal schnell geht. Da fehlt halt auch die Qualität.“

Michael_sksg: „Sasa hat seinen Platz bei der Euro meiner Meinung nach fix wenn er fit bleibt. Der belebt das Spiel ordentlich.“

Patrax Jesus: „Zusammengefasst war das eine sehr erfolgreiche Quali, wo gegen jeden Gegner, außer Belgien, sechs Punkte geholt wurden. Diese Ergebnisse stehen über allem, weil die Leistungen allgemein waren nicht immer überzeugend und über fehlendes Glück dürfen wir uns auch nicht beschweren, so ehrlich muss man sein. Das interessiert beim Anpfiff des ersten EM-Spiels aber dann keine Sau mehr und genau dieses Selbstverständnis gehört langfristig etabliert. Zum Estland-Spiel selbst noch kann man nicht viel sagen, weil die Voraussetzungen für ein fußballerisches Feuerwerk einfach nicht gegeben waren. Mein persönlicher Player of the Match war übrigens Baumgartner. Er war der Dosenöffner mit seinen Eins-gegen-Eins-Duellen, die er immer wieder sucht und somit auch das 1:0 eingeleitet hat. Bei Arnautovic merkt man fast bei jeder Aktion dass sein Hirn schneller ist, als sein Körper. Trotzdem kann er immer noch Bälle halten und abtropfen. Laufpässe braucht man ihm aber nicht mehr spielen. Trotzdem wäre es für mich undenkbar, dass er nicht mehr im Österreich-Kader wäre.“

Moatl_19: „Nachdem für das ÖFB-Team die Qualifikation nun vorbei ist, kann man echt mehr als zufrieden Bilanz ziehen – klar, einzelne Leistungen und Ergebnisse gehen sicher noch besser, aber letztendlich war das eine souveräne Qualifikation, wie man sie seit 2015 nicht mehr gesehen hat – und dass sich bis zum Schluss noch Platz eins ausgehen kann und man sowieso einer der besten Gruppenzweiten wäre, untermauert das nur weiter. Runterbrechen lassen sich die Matches eigentlich auf zwei kämpferische Leistungen gegen Belgien, zwei souveräne Siege gegen Schweden, zwei relativ souveräne Erfolge und zwei krampfhafte Siege gegen die Außenseiter der Gruppe – mit einer ziemlich optimalen Punkteausbeute. Ich glaube die Highlights waren nicht nur für mich die zwei Siege gegen Schweden, wo man drangeblieben ist, fehlerlos agiert und dann nochmal zugeschlagen hat – genau so etwas hat uns in den Schnittpartien gegen die direkten Konkurrenten über so viele Jahre gefehlt, jetzt hat man damit die Qualifikation eigentlich schon früh vorentschieden. Belgien ist und bleibt wiederum eine Topmannschaft, da kann man ins Hintertreffen geraten, muss aber manchmal einfach auch mauern oder sich eben zurückkämpfen – das waren eben zwei Willensleistungen, einmal belohnt einmal nicht. Ziel muss sein, da auch spielerisch noch besser mitzuhalten und sich da auch in Hinblick auf die EM ganz nach oben strecken zu wollen. Gegen Estland ist gestern auch gegen „Kleinere“ ein unspektakulärer Schritt nach vorne gelungen, auch hier hoffe ich, dass man da etwas bissiger und vielleicht auch glücklicher agiert – solange man trotzdem gewinnt, soll es ja fast egal sein, aber auch hier ist wahrscheinlich noch bissl Potenzial da, allein schon um ein paar finstere Gedanken der Vergangenheit auf Distanz halten zu können. Jetzt soll gegen Deutschland das Happel kochen, den Auslosungstermin hat sich hoffentlich schon jeder dick im Kalender markiert – eine spannende fußballerische Abenteuerreise wartet im kommenden Jahr auf uns alle, es wird schwierig werden, aber es ist genau so einiges möglich!“

OoK_PS: „Mit 6-1-1 und 19 von 24 Punkten eine sehr souveräne Quali. Dazu zwei Mal Schweden hergespielt. Ralle hat wie erwartet geliefert.“

