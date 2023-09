Fans: „Gegen Schweden ist Effizienz der Schlüssel!“

Heute Abend trifft das österreichische Nationalteam auswärts auf Schweden – ein möglicherweise bereits vorentscheidendes Spiel in der EM-Qualifikation für 2024. Wir haben die Meinungen...

miffy23: „Das vielleicht schon vorentscheidende Auswärtsspiel gegen den vermeintlichen direkten Konkurrenten um die Quali. Ein Sieg hier würde Österreich, nach dem Heimsieg im Happel, die Türe sperrangelweit aufstoßen, und sie wäre nur noch durch Ausrutscher gegen die „Kleinen“ (bei gleichzeitiger Performance der Schweden) noch zuzusperren.“

PAT87: „Wenn wir die gute Ausgangslage jetzt noch hergeben und da nicht dabei sind, wäre das eine mittlere Katastrophe aus Spieler- und Fansicht.“

miffy23: „Ich erwarte ein völlig anderes Spiel, sowohl im Vergleich zu unserem Moldawien-Test, als auch zum Heimspiel im Juni. Die Schweden werden diesmal drücken, wir müssen konzentriert bleiben und die sich mit Sicherheit bietenden Gelegenheiten diesmal auch effizienter und kälter verwerten. Das ist schon immer wieder unsere Schwäche – bei Gregoritsch ist es eh ständig Thema, dass er zwar seine Bummerl macht und immens wertvoll ist mittlerweile, aber er wahrscheinlich locker doppelt so viele Tore machen könnte, wenn er einfach effizienter wäre. Die Schweden dürften offensiv diesmal deutlich warmgelaufener sein, als letztes Mal. Wichtig ist vor allem, dass die mentale Einstellung passt. Stellenweise klingt mir da fast ein wenig Übermut durch in den Interviews. So à la daheim haben wie sie hergspielt, und 2015 war’s a Gaudi. Jo. Eh. Aber jedes Spiel hat seine eigene Dramatik und seinen Charakter. Und sie haben offensiv durchaus beachtliche Qualitäten – in Wien konnten sie diese kaum ausspielen, aber es hat trotzdem zu einigen guten Chancen gereicht. Also, konzentriert, hungrig aber achtsam reingehen, sauber bleiben und die Umschaltmomente nicht nur für Chancen, sondern Tore nutzen. Dann wird’s was mit dem Auswärtssieg.“

Patrax Jesus: „Im Mittelfeld wäre mir Sabitzer statt Seiwald wichtiger, weil ich nicht will, dass man Laimer den kreativen Part zukommen lässt. Ich bin ein sehr großer Laimer-Fan, aber nur dann wenn er funktioniert und sich auf seine wesentlichen Stärken fokussiert. Wenn er zu kreativ spielen möchte, habe ich das Gefühl, dass er sich selbst im Weg steht. Im Sturm ist mir eigentlich egal, ob Gregoritsch oder Arnautovic beginnt.“

nAUTilus: „Die Schweden haben sich also warm geschossen gegen Estland, mit 5 verschiedenen Torschützen. Selbstläufer wird das keiner. Die Schweden werden drücken – vielleicht nicht von Beginn an, aber sie wissen, dass sie wohl einen Sieg brauchen, X wird wohl zu wenig sein. Wobei uns das ja eher entgegen kommen sollte, das ergibt offensiv Räume. Gegen tief stehende, mauernde Gegner haben wir uns immer schon schwer getan, trotz individueller Qualität.“

Vöslauer: „Ich sehe Schweden schon in der leichten Favoritenrolle. In Wien haben’s eine durchaus zufriedenstellende erste Halbzeit gespielt. Stark performt haben wir dann in der zweiten Halbzeit. Das traue ich aber auch Schweden zu, dass sie vor heimischer Kulisse über sich hinauswachsen. Und wir dann halt nicht mehr. Glück wird’s auf alle Fälle brauchen bzw. einfach kein Pech. Schnell 0:1 zurückzuliegen durch eine Zufallsaktion oder Tormannfehler kann dir gegen Brasilien als auch gegen Madagaskar immer passieren. Ganz zu schweigen von roten Karten etc. (Bachmann war davon auch nicht weit entfernt). Sollte das Spiel jedoch einmal „normal“ starten und seinen natürlichen Lauf nehmen, kann uns das schon entgegenkommen bzw. unseren Spielern liegen.“

derbakiauswien: „Ich glaub, Grillitsch hat diesmal gute Karten für die Startelf. Wir brauchen seine Pressingresistenz und die präzisen Pässe in die Tiefe! Und ich bin gespannt, wer neben Alaba in der Innenverteidigung stehen wird…“

lovehateheRo: „Grillitsch + Schlager + Seiwald ist viel zu defensiv, da sollten höchstens zwei von denen zusammen starten.“

Moatl_19: „Es könnte eine zähe, aber nicht unspannende Partie werden, vielleicht ein wenig wie das Match in Wien über weite Strecken, andererseits hoffe ich doch auf guten Gegendruck, Tempo über die Flügel und vor allem über eine bessere Effizienz vor dem Tor. Personell ist die Situation dann doch fast entspannter, auch die längere Pause ist sicher kein Nachteil. Ich würde hinten dennoch Lienhart statt Danso aufstellen – nicht weil Letzterer plötzlich nicht mehr kicken kann, sondern weil ich von Lienhart sehr viel halte, er sehr komplett ist und auch mit dem erwartbaren Tempo gut mitkommt. Grillitsch wäre eine sehr interessante Option, das müsste dann aber eher Richtung Doppel-Acht gehen, während ich Laimer und Sabitzer als gesetzt sehe. Auf Arnautovic und/oder Gregoritsch vorne kommt sehr viel Knochenarbeit zu, da wird man wohl gegen viel Manndeckung ankämpfen müssen und vielleicht der zweiten Reihe so mehr ermöglichen.“

firewhoman: „Pferdelunge Schlager wär für mich sowieso gesetzt, der kann das ganze Match durchackern und die Sveriges allein zum Aufgeben zwingen…“

PAT87: „Was mich bisschen positiv stimmt ist, dass wir sowas wie ein Angstgegner für die Schweden sind. Die guten Ergebnisse überwiegen deutlich in den letzten Jahren. Und die letzte Niederlage für unser Team ist ca. ein Jahr her (vs Kroatien in der Nations League).“

OoK_PS: „Wenn die Schweden am Ende wieder zwei Polen-Legionäre am Feld haben, mache ich mir eigentlich recht wenig Sorgen. Wir haben klar mehr Qualität. Es liegt mehrheitlich an uns, wie das Spiel ausgeht.“

miffy23: „Ich bin insgesamt sehr zuversichtlich, ob der Qualität der Mannschaft und der Einstellung und Professionalität von Rangnick, dass das gut ausgehen wird heute. Aber es wird denke ich eher eine Zitterpartie mit knappen Ausgang. Von einer Wiederholung des 4:1-Kantersiegs von damals sollte niemand hoffen, die Karten sind neu gemischt heute.“

