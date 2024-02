Neuer Klub für Grbic, Baden Frederiksen zurück in Dänemark

Die Winter-Transferzeit 2024 ist in Österreich noch im Gange, in den Top-Ligen aber bereits beendet. Wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist in Österreich noch im Gange, in den Top-Ligen aber bereits beendet. Wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Nikolai Baden Frederiksen

ST, 23, DEN | SC Austria Lustenau – > Lyngby BK

Die letzten fünf Monate verbrachte der einstige WSG-Tirol-Goalgetter Nikolai Baden Frederiksen leihweise in Lustenau. Nachdem Lukas Fridrikas verletzt ausfiel, sollte der 23-Jährige für die Tore beim Ländle-Klub sorgen. Aber Baden Frederiksen entpuppte sich als wohl größter Flop der Herbstsaison. In der Bundesliga kam er in zehn Partien auf keine einzige Torbeteiligung, lediglich im ÖFB-Cup traf er gegen die Vienna doppelt. Zudem wirkte der Däne keineswegs fit oder austrainiert, weshalb das Leihgeschäft Ende Jänner beendet wurde. Auch sein bisheriger Klub Vitesse Arnheim benötigte den Stürmer nicht mehr und so kehrt er nach 5 ½ Jahren im Ausland in seine Heimat zurück. Der ehemalige Juniorenteamspieler unterschrieb bis Sommer 2027 bei Lyngby, das ihn ablösefrei aus den Niederlanden holte.

Adrian Grbic

ST, 27, AUT | FC Lorient – > FC Luzern

Neun Millionen Euro legte der FC Lorient einst für den österreichischen Angreifer Adrian Grbic auf den Tisch. Mittlerweile wurde der 27-Jährige aber schon zweimal verliehen – zuerst an Vitesse Arnheim, dann an Valenciennes. Weil Grbic bei Lorient aber praktisch keine Chancen auf Einsätze hat und in der laufenden Saison nur eine halbe Stunde auf dem Platz stand, kommt es nun schon zur dritten Leihe. Der gebürtige Wiener wechselt zum aktuellen Vierten der Schweizer Liga, dem FC Luzern – der auch eine Kaufoption auf Grbic besitzt. Damit dürfte das Lorient-Aus für den neunfachen ÖFB-Teamstürmer besiegelt sein, nachdem er es in 56 Partien nur auf sechs Tore brachte. Lorient verpflichtete zudem erst vor etwas mehr als einer Woche Mohamed Bamba vom Wolfsberger AC, der in seinen ersten beiden Partien bereits zwei Tore für die Franzosen erzielte.

Kevin Bukusu

IV, 22, GER | Wolfsberger AC – > Zalgiris Vilnius

Der WAC gibt den deutschen Innenverteidiger Kevin Bukusu ablösefrei zum litauischen Klub Zalgiris Vilnius ab. Der Aachener war im Sommer 2022 ebenfalls ablösefrei aus dem niederländischen Nijmegen ins Lavanttal gewechselt, absolvierte aber nur acht Pflichtspiele für die Wolfsberger. Im vergangenen Herbst stand er kein einziges Mal in einem Matchkader der Kampfmannschaft und spielte lediglich siebenmal für die zweite Mannschaft des WAC in der Regionalliga Mitte, wo er aber ebenfalls nicht überzeugen konnte. Nun möchte der ehemalige deutsche U17-Nationalspieler beim litauischen Vizemeister neu durchstarten.

Anouar El Moukhantir

RA, 26, GER | FC Lahti – > Admira Wacker Mödling

Die Admira holt den marokkanisch-stämmigen Deutschen Anouar El Moukhantir, der seit seinem 8. Lebensjahr in Wien lebte, nach einem halben Jahr in Finnland zurück nach Österreich. Der langjährige Austria-Kicker absolvierte 152 Partien für die Young Violets, erzielte dabei 20 Tore und 23 Assists, kam aber nie für die Kampfmannschaft der Veilchen zum Einsatz. Für den FC Lahti erzielte El Moukhantir in acht Spielen drei Tore. Bei der Admira unterschrieb der beidbeinige Flügelspieler nun einen Vertrag für den Rest der Saison, mit Option auf ein weiteres Jahr.