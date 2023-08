Leipzig findet Gvardiol-Ersatz in Lyon, harte Konkurrenz für Nakamura

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Mohamed Daramy

LA, 21, DEN | Ajax Amsterdam – > Stade Reims

Erst vor wenigen Tagen verpflichtete Stade Reims Keito Nakamura vom LASK für zehn Millionen Euro. Nun ließen die ambitionierten Franzosen mit Mohamed Daramy von Ajax Amsterdam einen weiteren spannenden Transfer für die Linksaußenposition folgen. Der Däne mit Wurzeln in Sierra Leone kostete zwölf Millionen Euro und unterschrieb bis 2028 beim Ligue-1-Klub, womit er sich gegen einen Wechsel zum FC Burnley entschied. Ajax hatte Daramy vor zwei Jahren um dieselbe Summe aus Kopenhagen geholt, aber Daramy floppte und wurde nach Kopenhagen zurückverliehen, wo er in der Saison 2022/23 auf neun Tore und sieben Assists in 41 Spielen kam. Der sechsfache dänische Teamspieler ist damit ein neuer Positionskonkurrent für den Ex-LASK-Akteur Nakamura.

Castello Lukeba

IV, 20, FRA | Olympique Lyon – > RB Leipzig

Nach dem Abgang von Josko Gvardiol zu Manchester City reagierte RB Leipzig mit der Verpflichtung des französischen Abwehrtalents Castello Lukeba. Der angolanisch-stämmige, französische U21-Teamspieler kostete die Leipziger Bullen 30 Millionen Euro Ablöse und unterschrieb bis Sommer 2028. Lukeba galt auch als möglicher Kandidat beim Chelsea FC, entschied sich nun aber für Leipzig, das zuletzt mit El Chadaille Bitshiabu bereits einen Innenverteidiger verpflichtete, der nun aber bis November verletzungsbedingt ausfallen wird. Die beiden weiteren Positionskonkurrenten für Lukeba werden Willi Orban und Mohamed Simakan sein.

Nnamdi Collins

IV, 19, GER | Borussia Dortmund – > Eintracht Frankfurt

Im Zuge unserer Serie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2004 stellten wir bereits Dortmund-Youngster Nnamdi Collins vor. Der Innenverteidiger sah beim BVB allerdings keine langfristige Perspektive und schließt sich deshalb für fünf Jahre Eintracht Frankfurt an. Die Frankfurter bezahlen nur eine Million Euro Ablöse an die Dortmunder und landeten damit ein echtes Schnäppchen. Der 19-jährige Defensivspieler war bisher meist im Nachwuchs des BVB eingesetzt worden und absolvierte für die zweite Mannschaft in der 3. Liga gerade mal acht Spiele.

Edson Álvarez

DM, 25, MEX | Ajax Amsterdam – > West Ham United

Der kraftvolle, mexikanische Sechser Edson Álvarez stand zuletzt in den Notizblöcken zahlreicher Top-Klubs: Dortmund wollte ihn ursprünglich als Ersatz für Jude Bellingham und auch die Bayern und Arsenal hatten Interesse am 25-Jährigen. Der 69-fache Nationalspieler wird nun aber ein „Hammer“: West Ham United bezahlte 38 Millionen Euro Ablöse an Ajax Amsterdam und band Álvarez bis Sommer 2028. Bei West Ham soll er den Abgang von Declan Rice vergessen machen, der um unglaubliche 116 Millionen Euro zu Arsenal wechselte. Zudem verpflichteten die „Hammers“ auch noch Southamptons Achter James Ward-Prowse, der knapp 35 Millionen kostete.