PSG bekommt seinen Wunschstürmer, Gvardiol-Deal endlich fix

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Artem Dovbyk

ST, 26, UKR | SK Dnipro-1 – > FC Girona

Einer der spannendsten ukrainischen Fußballer verlässt seinen Stammklub Dnipro bereits zum dritten Mal und wechselt in die spanische LaLiga. Artem Dovbyk, 189cm großer, dynamischer Angreifer und 18-facher Nationalspieler, wechselte in jungen Jahren in die Republik Moldau zu Zaria Balti und 21-jährig ablösefrei nach Dänemark, wo er aber bei Midtjylland und SönderjyskE jeweils floppte. Midtjylland behielt aber 50% der Transferrechte, als man Dovbyk im Sommer 2020 wieder zurück zu Dnipro transferierte. Nach 44 Ligatreffern in den letzten drei Saisonen und zwei ukrainischen Schützentiteln, wird Dovbyk nun zum Geschäft für beide: Midtjylland und Dnipro erhalten vom neuen Klub des Stürmers, dem FC Girona, jeweils sechs Millionen Euro Ablöse. Der ukrainische Linksfuß unterschrieb beim Zehnten der abgelaufenen LaLiga-Saison einen Fünfjahresvertrag.

Josko Gvardiol

IV, 21, CRO | RB Leipzig – > Manchester City

Es war ein langes Hin und Her aber jetzt ist es fix: Der Kroate Josko Gvardiol ist der teuerste Abwehrspieler der Fußballgeschichte. Manchester City bezahlt 90 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig und bindet den 21-fachen Nationalspieler für fünf Jahre. Der Leiter der Nachwuchsakademie von Dinamo Zagreb sagte einst: „Wenn Josko Gvardiol kein kroatischer Teamspieler wird, dann muss jemand für dieses Verbrechen ins Gefängnis gehen“ – und die Gefahr besteht nach allem, was man in den letzten zwei Jahren in Leipzig sah, wohl nicht mehr. Der Linksfuß bestritt für den Bundesligisten 87 Spiele, erzielte fünf Tore und drei Assists und gewann zweimal den DFB-Pokal. Mit Manchester City soll in der neuen Saison auch wieder ein Meistertitel drin sein. Mit Dinamo Zagreb gewann er als Teenager bereits zwei…

Yann Sommer

TW, 34, SUI | FC Bayern München – > Inter Mailand

Nach nur einem halben Jahr bei Bayern München wechselt Yann Sommer nach Mailand und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei Inter. Die Italiener bezahlten 6,7 Millionen Euro Ablöse für den routinierten Schweizer Teamkeeper. Sommer verlässt Deutschland somit nach neun Jahren, von denen er 8 ½ bei Borussia Mönchengladbach verbrachte. Bei Inter Mailand soll der Schweizer André Onana beerben, der um 52 Millionen Euro zu Manchester United wechselte. Zuletzt sollen auch Stuttgart, Monaco und mehrere spanische Klubs Interesse an Sommer gehabt haben.

Goncalo Ramos

ST, 22, POR | Benfica Lissabon – > Paris Saint-Germain

PSG angelt sich seinen Wunschstürmer! Der bullige Portugiese Goncalo Ramos kommt vorerst leihweise von Benfica Lissabon – der Gesamtdeal hat es allerdings in sich. Der 22-Jährige von der Algarve kostet vorerst 20 Millionen Leihgebühr, aber im nächsten Sommer kann PSG eine Kaufoption ziehen, die Ramos insgesamt 65 Millionen Euro teuer macht. Anhand von Boni kann die Ablöse dann sogar noch bis auf 80 Millionen anwachsen. Der 22-Jährige spielte bereits zehn Jahre für Benfica und debütierte 19-jährig für die Kampfmannschaft. Bei seinem Debüt, einem Auswärtsspiel bei Desportivo Aves, wurde er beim Stand von 2:0 für Benfica nach 85 Minuten eingewechselt und stellte mit zwei weiteren Toren binnen drei Minuten den Endstand von 4:0 her. Insgesamt gelangen Ramos in 106 Spielen für Benfica 41 Tore und 16 Assists.