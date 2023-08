Iniesta will’s nochmal wissen, Chelsea holt Top-Innenverteidiger Disasi

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Alex Disasi

IV, 25, FRA | AS Monaco – > Chelsea FC

Monaco-Coach Adi Hütter verliert erwartungsgemäß seinen Top-Innenverteidiger Alex Disasi. Der vierfache französische Nationalspieler mit Wurzeln im Kongo wechselt um 45 Millionen Euro zu Chelsea und erteilte damit den ebenfalls interessierten Newcastle United und Manchester United eine Absage. Bei den „Blues“ unterschrieb er einen Vertrag bis Sommer 2029. Disasi war vor drei Jahren um 13 Millionen von Reims nach Monaco gewechselt und hatte für die Monegassen in 129 Spielen zwölf Tore und vier Assists erzielt. Mit dem 190cm großen Innenverteidiger steigen die bisherigen Transferausgaben des Chelsea FC auf 250 Millionen Euro. Durch die Verkäufe von Havertz, Mount, Kovacic, Koulibaly, Pulisic, Mendy, Loftus-Cheek und Ampadu hat Chelsea diesen Sommer allerdings auch schon knapp 200 Millionen eingenommen.

Jerome Onguene

IV, 25, CMR | Eintracht Frankfurt – > Servette FC

Nachdem er im Zuge seiner Leihe nach Salzburg im vergangenen Frühjahr keinen einzigen Einsatz für die „Roten Bullen“ absolvierte, verleiht Eintracht Frankfurt den kamerunischen Innenverteidiger Jerome Onguene weiter in die Schweiz. Der 25-Jährige wird die neue Saison bei Servette Genf verbringen, das überraschend Schweizer Vizemeister wurde und in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation auf die Glasgow Rangers treffen wird. Der Sieger dieser Paarung spielt im Playoff gegen den Sieger des Spiels zwischen der PSV Eindhoven und Sturm Graz. Onguene wechselte bereits 2017 erstmalig nach Salzburg und bestritt für den österreichischen Serienmeister 111 Pflichtspiele.

Andrés Iniesta

ZM, 39, ESP | Vissel Kobe – > Emirates Club

Die letzten fünf Jahre verbrachte die spanische Fußballerlegende, Weltmeister und zweifacher Europameister Andrés Iniesta im japanischen Kobe. Nach seinem Aus bei Barcelona kam Iniesta für Vissel Kobe noch auf 26 Tore und 25 Assists in 134 Spielen. Nachdem er seinen Vertrag in Japan nicht verlängerte, unterschrieb der mittlerweile 39-jährige Spanier einen Vertrag für eine Saison mit Option auf ein weiteres Jahr beim Emirates Club, dem Aufsteiger aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die UAE Pro League ist einer der „Verlierer“ des Kaufrauschs der Saudis. Mittlerweile spielen nur noch wenige prominente Namen in den Emiraten und der einstige Barcelona-Star schloss sich einer No-Name-Truppe an.

Daichi Kamada

OM, 27, JPN | Eintracht Frankfurt – > Lazio Rom

Nach insgesamt fünf Jahren in Frankfurt und dem Gewinn der UEFA Europa League im Jahr 2022, sowie einer zwischenzeitlichen Leihe nach Belgien, verlässt Daichi Kamada die Eintracht und unterschreibt für vier Jahre bei Lazio Rom. Der japanische Spielmacher wechselt ablösefrei in die „ewige Stadt“. Kamada entwickelte sich nach und nach zu einer echten Stütze bei den Frankfurtern, kam schlussendlich in 179 Pflichtspielen auf 40 Tore und 33 Assists. Bei Lazio ist der 27-Jährige nach Diego González, Cancellieri, Isaksen und Castellanos bereits der fünfte Neuzugang für die neue Saison. Der Japaner soll dabei helfen die Lücke im Zentrum zu schließen, die Sergej Milinkovic-Savic’ Wechsel nach Saudi-Arabien bei den Laziali hinterlässt.