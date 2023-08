Rapid-Talent Dijakovic wechselt nach Polen

Personalnews aus Hütteldorf: Defensivspieler Marko Dijaković wechselt ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags nach Polen und wird fortan für den aktuellen Tabellenführer der Fortuna 1...

Personalnews aus Hütteldorf: Defensivspieler Marko Dijaković wechselt ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags nach Polen und wird fortan für den aktuellen Tabellenführer der Fortuna 1 Liga (zweithöchste Spielklasse) GKS Tychy auflaufen. Über die Ablösemodalitäten wurde mit dem polnischen Verein Stillschweigen vereinbart.

Der 21-Jährige trug seit Sommer 2019 das grün-weiße Trikot und war vorrangig als Innenverteidiger oder linker Außenverteidiger für die zweite Mannschaft des SK Rapid im Einsatz. In 55 Zweitligaspielen erzielte der torgefährliche Linksfuß sechs Treffer für Rapid II. Zudem kam Marko Dijaković auch zwei Mal in der österreichischen Bundesliga jeweils gegen Altach und die Admira sowie einmal in der UEFA Europa League beim Auswärtsspiel in Genk zu Kurzauftritten.

Der SK Rapid wünscht Marko nur das Beste für seinen neuen Karriereabschnitt!

( Pressemeldung SK Rapid )