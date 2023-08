Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

André Silva

ST, 27, POR | RB Leipzig – > Real Sociedad

Nachdem er 2021/22 noch zu den Stützen beim deutschen Bundesligisten RB Leipzig zählte, durchlebte der Portugiese André Silva 2022/23 eine schwierige Saison und kam in 44 Pflichtspielen nur auf neun Tore und neun Assists. Weil die Leipziger ihren Angriff mittlerweile mit Lois Openda vom RC Lens und dem Ex-Salzburger Benjamin Sesko verstärkten, wird André Silva nun nach Spanien verliehen. Der 27-Jährige schließt sich Real Sociedad an, das auch eine Kaufoption hält. Der 53-fache Nationalspieler folgt damit bei den Basken auf den Norweger Alexander Sörloth, der vergangenes Jahr ebenfalls von Leipzig ausgeliehen wurde und mittlerweile um zehn Millionen Euro nach Villarreal wechselte.

Duje Caleta-Car

IV, 26, CRO | Southampton FC – > Olympique Lyon

Der Ex-Salzburger Duje Caleta-Car wechselt zum zweiten Mal nach Frankreich. Vor einem Jahr war der 23-fache kroatische Teamspieler um acht Millionen Euro von Marseille nach Southampton gewechselt, stieg mit den „Saints“ aber ab und war in der Premier League weitgehend kein Stammspieler. Nun wurde mit Olympique Lyon der nächste französische Top-Klub aktiv, der Caleta-Car vorerst um 1,5 Millionen Euro ausleiht und eine Kaufoption besitzt. Lyon verpflichtete außerdem Arsenal-Mittelfeldspieler Ainsley Maitland-Niles, der ablösefrei von den „Gunners“ kommt.

Deniz Undav

ST, 27, GER/TUR | Brighton & Hove Albion – > VfB Stuttgart

Der deutsch-türkische „Quereinsteiger“ Deniz Undav war in den letzten Jahren eine der schillerndsten Erscheinungen der belgischen Liga. Der 27-jährige Angreifer wechselte im Sommer 2020 vom Drittligisten SV Meppen zum aufstrebenden belgischen Klub und damaligen Zweitligisten Union Saint-Gilloise, wo er in 70 Spielen 45 Tore und 18 Assists beisteuerte und damit nicht nur maßgeblichen Anteil am Erstligaaufstieg, sondern auch an den sensationellen Leistungen des Klubs in der höchsten Spielklasse und in Europa hatte. Bereits im Jänner 2022 bezahlte der Premier-League-Klub Brighton sieben Millionen Euro Ablöse für Undav, verlieh in aber weiterhin zu seinem belgischen Ex-Klub. Lediglich in der Saison 2022/23 kickte der ehemalige Werder-Bremen-Nachwuchskicker für Brighton, wo er mit acht Toren aus 30 Spielen aber eher enttäuschte. Nun wird Undav zum VfB Stuttgart verliehen, der eine Kaufoption im zweitstelligen Millionenbereich auf den 179cm großen Stürmer hält.

Lion Schuster

DM, 22, AUT | SK Rapid – > SV Sandhausen

Der langjährige Rapid-Nachwuchsspieler Lion Schuster unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim deutschen Drittligisten Sandhausen, nachdem er dort bereits mehrere Wochen für Probetrainings zu Gast war. Der Sechser, der morgen seinen 23. Geburtstag feiert, hatte für die Kampfmannschaft der Hütteldorfer 24 Pflichtspiele bestritten, wurde aber im Laufe der letzten Jahre von einem Mittelfußbruch und einem hartnäckigen Ödem im Knie, das ihn über ein Jahr außer Gefecht setzte, zurückgeworfen. In der 3. Liga Deutschlands gab er am vergangenen Wochenende beim 0:0 in Lübeck bereits ein zehnminütiges Debüt für die Sandhausener.