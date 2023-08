Doch nicht Italien? Taferner offenbar vor „Heimattransfer“

Um den laufstarken, zentralen Mittelfeldspieler Matthäus Taferner rankten sich in den letzten Jahren mehrere „Transfermythen“. Nun sah alles danach aus, dass der ehemalige U21-Teamspieler...

Um den laufstarken, zentralen Mittelfeldspieler Matthäus Taferner rankten sich in den letzten Jahren mehrere „Transfermythen“. Nun sah alles danach aus, dass der ehemalige U21-Teamspieler in die dritte italienische Liga wechseln würde. Aber am Transfer scheint es zu haken und so soll Taferner nun doch vor einem Wechsel zur WSG Tirol stehen.

Der in Klagenfurt geborene, aber in Tirol aufgewachsene Taferner stand zuletzt im Notizblock zahlreicher Klubs aus dem In- und Ausland. Beide Wiener Großklubs waren am Achter dran, im Jahr 2022 verlangte der Wolfsberger AC aber noch eine siebenstellige Ablösesumme, nachdem Taferner eine starke Saison 2021/22 spielte.

Keine Saison nach Maß

Die vergangene Saison 2022/23 verlief für den 170cm großen Rackerer aber nicht nach Wunsch und in 33 Pflichtspielen für den WAC sammelte er keinen einzigen Scorerpunkt. Im Vergleich zur Vorsaison fiel Taferner deutlich ab – dennoch verlängerte er nicht im Lavanttal und suchte nach einer neuen Herausforderung.

Einst zahlreiche Interessenten

Zunächst soll der Hamburger SV loses Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen gehabt haben. Das Interesse von Rapid und der Austria versandete mit der Zeit ebenfalls und so traten italienische Klubs, wie etwa Zweitligist Venezia oder Drittligist US Triestina auf den Plan. Der Wechsel nach Triest schien bereits fast fix, auch wenn sich Fans und Beobachter wunderten, wieso der einst aufstrebende Mittelfeldspieler für den Abstiegskandidaten der Serie C entschied.

Tirol statt Triest?

Erst vor wenigen Tagen berichtete der renommierte, italienische Sky-Journalist Gianluca di Marzio, dass einem Wechsel des Tirolers, der bereits im Alter von 16 Jahren für Wacker Innsbruck debütierte, nichts im Wege steht. Wie die „Tiroler Tageszeitung“ nun berichtete, soll nun aber doch ein Wechsel in seine Heimat wahrscheinlicher sein. Die WSG Tirol möchte Taferner verpflichten, die beiden Parteien müssen sich aber noch finanziell annähern.

Bundesligaerfahrener „Achter“

Der einst sehr gefragte Taferner absolvierte bisher 91 Bundesligaspiele, in denen er drei Tore und acht Assists erzielte. In der Saison 2019/20 verbrachte er eine Saison beim deutschen Traditionsklub Dynamo Dresden, der immerhin 550.000 Euro Ablöse an den FC Wacker Innsbruck überwies. Nach seinem Jahr in Dresden schlug der WAC gegen eine Ablöse von 250.000 Euro zu. Für die Kärntner kickte Taferner nun drei Jahre und war weitgehend Stammspieler.