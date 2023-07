Deutliche Testspiel-Niederlage des SK Rapid gegen Union Berlin

Das letzte Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt am Wochenende führte den SK Rapid heute nach Deutschland. Um 18:15 Uhr trafen die Hütteldorfer dabei auf den...

Das letzte Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt am Wochenende führte den SK Rapid heute nach Deutschland. Um 18:15 Uhr trafen die Hütteldorfer dabei auf den Champions League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin mit Ex-Rapidler und Kapitän Christopher Trimmel. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, bei der beide Mannschaften zu jeweils einer Torchance kamen, starteten die Gastgeber besser in die zweiten 45 Minuten. Nach einem raschen Doppelschlag (53., 56.) und einem Kopfballtor (74.) stand am Ende eine 0:3-Niederlage aus grün-weißer Sicht auf der Anzeigetafel.

Fakten zum Spiel

1. FC Union Berlin vs. SK Rapid 3:0 (0:0)

Stadion An der Alten Försterei | Testspiel | 17.200 ZuseherInnen

Tore: Behrens (53., 74.), Fofana (56.)

Rapid-11: Hedl; Moormann (62. Oswald), Hofmann © (62. Sollbauer), Querfeld; Auer (46. Bajić), Sattlberger (62. Greil), Kerschbaum (81. Kaygin), Schick (46. Koscelník); Kühn (46. Grüll), Seidl (72. Bajlicz); Mayulu (62. Strunz)

Ersatz: Gartler, Unger, Sollbauer, Greil, Strunz, Oswald, Grüll, Koscelník, Kaygin, Bajić, Bajlicz

Guido Burgstaller fehlte leicht angeschlagen – es wird daran gearbeitet, dass er am Sonntag einsatzbereit ist.

Den ausführlichen Spielbericht sowie Stimmen zum Spiel finden Sie in Bälde auf skrapid.at.

(Rapid Pressemeldung)